The Pussycat Dolls вернулись с первой за 6 лет песней

Группа записала ее в новом – и «сокращенном» составе. Теперь в The Pussycat Dolls входят три певицы: Николь Шерзингер, Кимберли Уайатт и Эшли Робертс. Шерзингер, основная вокалистка группы, также выступила одним из автором «Club Song». Кроме нее, к треку приложили руку Майк Сабат, Кэролайн Айлин и Solly. Сабат сотрудничал с Raye и Шоном Мендесом, а Айлин написала «New Rules» и «Don’t Start Now» Дуа Липы. Solly же сотрудничала с Джейсоном Деруло и k-pop-звездами Illit.

The Pussycat Dolls также объявили тур с выступлениями в Великобритании, Европе и Северной Америке. Группа планирует устроить целых 53 концерта. Первое шоу состоится 5 июня на «Акрисур Арене» в калифорнийском городе Палм-Дезерт. А финальный концерт пройдет 13 октября в лондонской «O2 Арене». Билеты поступят в продажу 20 марта.

Группа пытается вернуться не в первый раз. В 2019-м The Pussycat Dolls воссоединились в составе из пяти человек. Изначально в группе выступали шесть певиц, но тогда Мелоди Торнтон не стала возвращаться из-за желания заняться сольной карьерой. В 2020-м The Pussycat Dolls выпустили песню «React» и планировали поехать в тур, но из-за пандемии гастроли отменились. В 2021-м группа снова разошлась. Сейчас состав сократился еще больше: из The Pussycat Dolls ушли Кармит Бачар и Джессика Сатта.

В 2025 году исполнилось 20 лет дебютному альбому The Pussycat Dolls – «PCD» (2005). Именно на нем вышли практически все хиты группы: «Buttons», «Don’t Cha», «Stickwitu», «Beep».