The Pussycat Dolls впервые выступили, и это окончилось скандалом

Неожиданный перформанс девушки устроили на шоу талантов «X-Фактор», где солистка группы Николь Шерзингер сидит в жюри.

«Так хорошо вернуться с моими девочками», — подписала Николь видеоролик, на котором танцует вместе с Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессика Сатта и Кимберли Уайатт.

После шоу зрители передачи обрушились в твиттере с критикой их выступления. В первую очередь, поклонники «Х-Фактора» возмутились из-за костюмов The Pussycat Dolls, считая их «неприемлемыми для семейного шоу», которое идет до 9 часов вечера. «Какого черта The Pussycat Dolls надели это! Я почти видел то, что они ели на завтрак», «Позор для семейного шоу», «Она великолепна, но на самом деле нет нужды красть старые костюмы Шер», — написали в комментариях.



The Pussycat Dolls

«Кого эти взрослые женщины пытаются обмануть своими костюмами?»

«Такие движения полуголых дам неуместны в семейном шоу»;

«Ваше выступление на X-Factor прошлой ночью было провальным»;

«Спектакль должен был умереть навсегда», — написали недовольные.

Многие, наоборот, приняли их возвращение с радостью, несмотря на откровенные костюмы. «Мне понравилось их выступление, они потрясающие танцоры, они с этого и начали! Если они хотят носить открытую одежду, это их выбор», «Прекрасно выглядят!» — оставили комментарии доброжелатели.

Напомним, Pussycat Dolls распались в 2010 году. Продюсеры пытались сохранить группу за счет обновления состава, но не смогли.