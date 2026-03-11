Про Bon Jovi снимут байопик

Имена режиссера и исполнителя главной роли пока не сообщаются, но уже известны некоторые другие подробности.

Автором сценария выступит Коди Броттер, работавший над триллером «Убить Сатоши» (2026) с Питом Дэвидсоном и Кейси Аффлеком в главных ролях. А продюсерами проекта станут Кевин Дж. Уолш и Готэм Чопра. Уолш работал над фильмами «Дом Gucci» (2021) и «Манчестер у моря» (2016). Чопра известен по документальным фильмам. В 2024-м он выпустил документалку о Bon Jovi – «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story».



Джон Бон Джови

Осенью 2025-го Джон Бон Джови, фронтмен Bon Jovi, говорил, что хочет снять байопик о себе. Эта идея пришла к нему в голову после просмотра фильма «Избавь меня от небытия» о Брюсе Спрингстине. Тогда Бон Джови говорил, что не спешит с байопиком сейчас, поскольку «финальная глава» в его жизни еще не наступила. Но, похоже, музыкант поменял мнение на этот счет. Интересно, что тогда Бон Джови назвал и идеального кандидата на главную роль – своего сына, 23-летнего актера и манекенщика Джейка Бон Джови.

Bon Jovi – одна из самых успешных рок-групп в истории. В одних лишь США продано 42 млн альбомов коллектива, а общие продажи их записей оцениваются в 130 млн. Больше всего Bon Jovi знают по хитам «Livin’ on a Prayer», «It’s My Life», «Always» и «You Give Love a Bad Name». Группа дважды приезжала с концертами в Москву – в 1989 и 2019 годах. В 2018-м Bon Jovi включили в Зал славы рок-н-ролла.

Последний на сегодня альбом Bon Jovi «Forever» вышел в 2024 году. Он занял пятое место в Billboard 200 и третье место в британском чарте. В 2025-м группа перевыпустила альбом с участием звездных гостей – включая Робби Уильямса, Аврил Лавин и Брюса Спрингстина.