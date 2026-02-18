Nansi & Sidorov: Не верится, что это было с нами!

Анастасия Белявская и Олег Сидоров, выступающие как Nansi & Sidorov, стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и представили в прямом эфире живую премьеру трека «Сид и Нэнси», вышедшего 30 января на всех музыкальных платформах. Для дуэта это не просто новая песня – это музыкальный подарок самим себе.



Nansi & Sidorov спели свадебный трек

Композиция была создана специально к долгожданной свадьбе, которую Анастасия и Олег сыграли 1 декабря. Официально музыканты поженились еще в декабре 2020 года, однако пандемия не дала устроить торжество. Пять лет спустя пара воплотила мечту в жизнь.

«Мы копили. Мы сделали именно то торжество, которое хотели. До сих пор пересматриваем видео, фотографии – и не верится, что это было с нами! А было очень хорошо. И это было действительно с нами», – рассказали артисты.

В эфире «Авторадио» дуэт объявил о первом в своей истории большом гастрольном туре. Старт в Санкт-Петербурге 15 апреля, затем 18 апреля – Москва, площадка Tau, 3 500 зрителей. Следом первые в карьере Nansi & Sidorov выступления в Воронеже, Ростове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре. В дальнейших планах – гастроли на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.

«Всю свою жизнь шли к этому. Если говорить про наш с Настей тандем – то это 8 лет. И страшно безумно. Одно дело – привычная атмосфера, а здесь особая ответственность. И вот, наконец, тот самый момент, когда мы полностью отказываемся от кавер-программ и дарим людям исключительно свои авторские песни», – заявил Олег.



Дуэт готовится к большому туру

Как рассказала Анастасия, к туру дуэт готовится основательно – прорабатывается не только программа, но и полноценная режиссура шоу. Амбиций не занимать: певица призналась, что предлагала добавить в шоу летающий рояль, но пока получила отказ по финансовым соображениям. Впрочем, вау-эффекты все равно будут.

«Сейчас мы занимаемся именно режиссурой и сценографией, потому что хочется не просто петь – удивлять, хочется объять необъятное. Я надеюсь, мы сохраним главное – наше умение просто классно поболтать с аудиторией, ну, и добавим вау-эффектов», – поделилась Анастасия.

Волнение перед туром вполне реальное – главный страх любого артиста, как признался Олег, это не собрать зал. Однако билеты расходятся хорошо: за два месяца до старта ситуация с продажами уже обнадеживает. И все же опыт говорит им, что большая сцена расставит все по местам. На прошлом московском концерте Nansi & Sidorov два часа пролетели для них как четверть часа.

«Как только ты выходишь и видишь людей – сразу такая эйфория, и ты уже ни о чем не думаешь, не переживаешь. И это самое крутое», – призналась Анастасия Белявская.