Игорь Саруханов показал свою музыкальную семью и анонсировал клип к 70-летию

40 лет на сцене, десятки неувядающих хитов и грандиозные планы на весь год. В этом году Игорь Саруханов отмечает сразу два важнейших события: 70-летний юбилей и 40-летие творческой деятельности. Весь музыкальный год пройдет под знаком его имени. Этим летом на фестивале «Новая волна» состоится трибьют-концерт, а уже совсем скоро главное выступление в столичном концертном зале «Москва».



«30 апреля всех приглашаю. Обязательно будут дуэты и, возможно, новые композиции».

Также артист отправился в большой тур по стране: 29 марта он выступит в Санкт-Петербурге.



Живой концерт в студии Игорь Саруханов открыл песней «Ты, ты, я, я». В программе прозвучали легендарный хит «Каракум», с которого начался путь артиста к всенародной любви еще в группе «Круг», а также пронзительная «Показалось мне» в дуэте с певицей Настей Сихварт.

«Я думаю, что в таком варианте с этими стихами песня пройдет лучше».

Прозвучали и другие песни, не нуждающиеся в представлении: «Желаю тебе», «Круг друзей», «Лети за мной», которую Саруханов назвал «набирающей обороты», и, конечно, визитная карточка многих поколений – «Позади крутой поворот».

Там же артист представил свою музыкальную семью: Настя Сихварт, Анна Кирик, друг из Кубы Рей, Анвар Муратов (гитара), Иван Пашков (бас-гитара), Игорь Барановский (клавиши), Александр Маевский (барабаны).



«Где-то к 6 апреля, к моему дню рождения, нам должны сдать наш новый клип. У нас есть замечательные девочки, с которыми можно петь. Я их люблю как детей своих. Так вот мы с Настей, например, договорились. У нас замечательный дуэт, который обязательно скоро выйдет. Постараемся быть везде!»

Сам день рождения – 6 апреля – Игорь Саруханов встретит вдали от дома: в это время артист будет на гастролях во Владивостоке. Но главное торжество, конечно, впереди: 30 апреля в концертном зале «Москва» состоится большой сольный вечер, где соберутся друзья, коллеги и поклонники. В программе – все главные хиты и новинки.