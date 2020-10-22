Игорь Саруханов спел о неполных семьях

«Дорогие друзья, с радостью представляю вам долгожданный клип на уже полюбившуюся слушателям песню "С кем ты?". Эта композиция увидела свет летом 2020 года в самый разгар пандемии и сразу же стала для многих жизнеутверждающим гимном, помогающим осознать важность истинных человеческих ценностей. Наша творческая команда с душой подошла к съемкам. Сюжет клипа построен вокруг одной из самых актуальных тем современного общества - проблемы неполных семей. Трогательные герои этой истории никого не оставят равнодушным. Если после просмотра вы захотите обнять своих близких, позвонить родителям или наконец сказать что-то самое главное особенному человеку, знайте: сейчас самое время! Любите, цените и берегите друг друга!»

Игорь Саруханов гуляет по набережной Москвы-реки или играет на гитаре на фоне теплоходов, эти кадры перемежаются сценами с детьми (скоро оказывается, что родители разведены и гуляют с детьми по графику), и пожилых влюбленных, трогательно ухаживающих друг за другом.



Игорь Саруханов

Режиссер-постановщик: Александр Смирнов, режиссер: Олег Пучков. В клипе также появляются резиденты лейбла Саруханова - Никита Лелявин и Мария Кресс, недавно выпустившие дуэт «Ты не со мной».