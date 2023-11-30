Игорь Саруханов записал альбом «Лети за мной»

В новый альбом включены как вышедшие в течение года и уже ставшие популярными треки, так и совершенно новые композиции.

«Альбом, пропитанный любовью, надеждой и уверенностью, что мужчина всегда будет рядом, не обманет и будет поддерживать, что немаловажно для любой женщины», - говорит о нем Игорь Саруханов.



Игорь Саруханов

Музыкальная работа из десяти треков была создана и записана в течение 2023 года. Ключевая композиция «Лети за мной» появилась на свет в соавторстве с поэтессой Олесей Садовской. Именно сейчас эта песня путешествует по эфирам, а также звучит на концерте в обрамлении лучших хитов музыканта. А «Одна на миллион», появившись на ключевых радиостанциях и в программах федеральных каналов, за полгода достигла невероятной популярности наравне с прежними самыми популярными композициями заслуженного артиста России.