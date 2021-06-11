Саруханов и «Круг» перезаписали хиты и показали новую песню

«Музыка к песне «Селяви» была написана в те времена, когда еще существовала группа, и она сохранилась в виде набросков в моем диктофоне, а вот текст был создан в наши дни. Александр Касьянов, с которым мы много работаем вместе, сделал великолепную аранжировку, а потом мы вместе с Женей Гетманским и Володей Васильевым засели в студии и записали все необходимые партии. Вот такая интересная связь времен получилась – 1984 и 2021 года пересеклись в нашей новой песне – «Селяви». Песня, конечно же о любви, и о том, что с годами мы все понимаем лучше и быстрее», - говорит Игорь Саруханов.

Весной текущего года участники группы «Круг» решили не просто снова собраться, а начать вместе новую главу в истории коллектива. В апреле были перевыпущены синглы «Каракум» и «Круг друзей», а затем Игорь Саруханов, Владимир Васильев и Евгений Гетманский записали новые версии песен «Слово в слово», «Маскарад» и «Позади крутой поворот».



Группа «Круг»

Примечательно, что коллектив, подаривший меломанам за относительно небольшой отрезок времени своего существования в 1982—1988 годах ряд очень крепких хитов, не планирует «почивать на лаврах», а собирается покорять новую аудиторию свежими песнями и готовит к выпуску будущей зимой новый альбом, композиции к которому сейчас в процессе создания. И новый сингл «Селяви» - первая ласточка с грядущего LP.