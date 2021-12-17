Игорь Саруханов выпустил новый альбом «Эмоции»

Саруханов и «Круг» перезаписали хиты и показали новую песню Легендарная группа «Круг» и Игорь Саруханов выпустили новый EP, куда помимо уже известных и полюбившихся поклонникам песен вошел абсолютно новый трек «Селяви» (слушать мини-альбом). «Музыка к песне «Селяви» была написана в те времена, когда еще существовала группа, и она сохранилась в виде набросков в моем диктофоне, а вот текст был создан в наши дни. Александр Касьянов, с которым мы много работаем вместе, сделал великолепную аранжировку, а потом мы вместе с Женей Гетманским и Володей Васильевым засели в студии и записали все необходимые партии. Вот такая интересная связь времен получилась – 1984 и 2021 года пересеклись в нашей новой песне – «Селяви». Песня, конечно же о...

Игорь Саруханов спел о неполных семьях Игорь Саруханов выпустил клип на песню «С кем ты?» о проблеме неполных семей (смотреть клип). «Дорогие друзья, с радостью представляю вам долгожданный клип на уже полюбившуюся слушателям песню "С кем ты?". Эта композиция увидела свет летом 2020 года в самый разгар пандемии и сразу же стала для многих жизнеутверждающим гимном, помогающим осознать важность истинных человеческих ценностей. Наша творческая команда с душой подошла к съемкам. Сюжет клипа построен вокруг одной из самых актуальных тем современного общества - проблемы неполных семей. Трогательные герои этой истории никого не...

Игорь Саруханов учредил Sarukhanov Music Fest 18 сентября в Звенигороде стартует международный вокальный конкурс Sarukhanov Music Fest. Каждый поклонник Саруханова сможет принять в нем участие: в конкурсе нет ограничений по возрасту. От 7 лет и до бесконечности - вот возрастной регламент организаторов. Sarukhanov Music Fest поддерживает семейные ценности: Игорь призывает участвовать в конкурсе целыми семьями. Отбирать видео детей-участников будет Любовь Саруханова - дочь композитора, которая в свои 7 лет уже учится в ДМШ, поет, играет на гитаре и фортепиано.





В конкурсе принимают участие люди разного социального...

Игорь Саруханов впервые стал отцом Несмотря на огромную популярность у женского пола, счастье в личной жизни Игорь Саруханов обрел лишь в 2014 году, женившись на своем бывшем администраторе — Татьяне. Лишь сейчас, в 58-летнем возрасте, автору многих популярных хитов впервые удалось испытать радость отцовства и взять на руки собственного ребенка — 24 января супруга певца родила дочь, пишет Super.





Игорь Саруханов



Малышка весом 4100 граммов и ростом 55 сантиметров появилась на свет в одной из столичных клиник. Новорожденную музыкант назвал в честь своей мамы — Розой.