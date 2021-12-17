Игорь Саруханов выпустил новый альбом «Эмоции»

Релиз последнего LP у Игоря Саруханова состоялся ровно год назад, но в год своего 65-летнего юбилея и 45-летия творческой деятельности он выпустил новый сольный альбом, для которого за год создал 11 треков.
«На протяжении жизни человек испытывает огромный спектр эмоций – любовь, наслаждение, разочарование, потери, мучительные поиски себя и приятные открытия. Этих эмоций не перечесть. И только 11 из них, но самых главных и ключевых в жизни каждого человека, вошли в альбом «Эмоции». Половина песен альбома написана под впечатлением от чувств, которые я в тот момент испытывал. А вторая часть пластинки удивительным образом предвосхитила события, которые произошли в дальнейшем», - говорит Игорь Саруханов.
Работа над альбомом артиста велась в течение года в московской студии Gigant Record. Три трека из альбома уже выходили в виде синглов и сейчас находятся в горячей ротации радио.
«Новый альбом одного из лучших мелодистов страны получился в традиционной эстрадной манере с мгновенно узнаваемой гитарой, но отнюдь не такой насквозь пронафталиненный, как альбом зачем-то возрожденного «Круга». И это хорошо, поскольку не к лицу почтенному певцу и композитору заигрывать с сугубо молодежными трендами. В альбоме много прекрасных мелодий, каких уже не делают (что бы ни думали Клава Кока и Нилетто), нежных и трогательных. «Розочка» как обращение к своей дочери, и «Папина дочка» к дочери — уже невесте, - ван лав. А трек «Властелин» хочется развидеть и расслышать, жуткая пошлятина. Между этими полюсами альбом и колеблется», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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