Игорь Саруханов и Алиса Вокс спели «Одна на миллион»

Ранее трек «Одна на миллион» уже выходил в 2023 году в исполнении Игоря Саруханова в рамках полноформатного альбома «Лети за мной», и в 2025 году песня возвращается к слушателям, переливаясь новыми красками и невероятно красивым вокалом Алисы Вокс.

«Алиса Вокс – пожалуй, одна из самых ярких представительниц нового поколения и свежих голосов в современной музыке. Наш дуэт по-своему закономерен как творческое сотрудничество талантов из разных эпох», - говорит Игорь Саруханов.

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Алиса Вокс

Игорь Саруханов

Это песня о той, которая каждый день вдохновляет, дарит тепло и заботу, несмотря на все испытания. И рядом с ней — любящий мужчина, который видит её уникальность, ценит её силу и нежность. Он всегда рядом, чтобы поддержать, обнять и напомнить, что она — та самая, что делает его мир ярче.