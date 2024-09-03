Игорь Саруханов перевыпустил «Московский простор»

Игорь Саруханов и Мухтар Хордаев как «Старый друг» Игорь Саруханов и Мухтар Хордаев выпустили совместный трек «Старый друг» (слушать песню). Песня имеет предысторию в виде крепкой дружбы двух музыкантов, наполненной взаимной симпатией и...

Игорь Саруханов записал альбом «Лети за мной» Игорь Саруханов выпустил альбом «Лети за мной» (слушать альбом). В новый альбом включены как вышедшие в течение года и уже ставшие популярными треки, так и...

Игорь Саруханов выпустил песню в честь новой жены Игорь Саруханов выпустил новый сингл “Одна на миллион”, который посвятил своей новой жене (слушать... Слушателей настоящей поп-музыки не удивить свежими релизами от Игоря Саруханова, который по-...

Игорь Саруханов выпустил новый альбом «Эмоции» Игорь Саруханов выпустил новый, 22-й по счету, студийный альбом «Эмоции» (слушать альбом). Релиз последнего LP у Игоря Саруханова состоялся ровно год назад, но в год своего 65-летнего юбилея...