Игорь Саруханов перевыпустил «Московский простор»

Игорь Саруханов: «Песня «Московский простор» была специально написана для Всемирного фестиваля Молодежи и студентов в Москве, который состоялся в 1985 году. В рамках этого события был объявлен конкурс написания лучшей песне о Москве под председательством Александры Николаевны Пахмутовой, в котором приняли участие многие артисты и композиторы. И песня «Московский простор» победила и получила первую премию. Слова к композиции написали Анатолий Монастырев и Ольга Писаржевская и, в общем, эта песня не только о любимом городе, но и обо мне»..
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.В основу обложки сингла легла памятная фото, на которой Игорь Саруханов с Ольгой Писаржевской получают премию в кабинете Павла Гусева, главного редактора издания «Московский комсомолец».
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