Игорь Саруханов выпустил песню в честь новой жены

Слушателей настоящей поп-музыки не удивить свежими релизами от Игоря Саруханова, который по-прежнему держит мощный творческий темп и регулярно выпускает новые треки, не уступающие по наполненности и глубокому смыслу ранним работам, которые знает и поет хором вся страна.

Вышедший сингл «Одна на миллион» содержит в себе особенно торжественный смысл для артиста – ведь песня посвящена новой супруге маэстро. В декабре 2022 года Игорь Саруханов связал себя узами Гименея с известным дизайнером Лесей Садовской.



Игорь Саруханов

Игорь Саруханов: «Я написал эту песню в конце прошлого года, практически смотря в глаза любимой женщине, которая в итоге стала в декабре моей законной женой».