Игорь Саруханов и Мухтар Хордаев как «Старый друг»

Песня имеет предысторию в виде крепкой дружбы двух музыкантов, наполненной взаимной симпатией и многолетней поддержкой друг друга.
«Мы действительно много лет дружим, поэтому песня про нас реальных. Благодаря Мухтару рядом со мной прекрасные и талантливые музыканты, с которыми мы записали уже более 80 песен. Песня с задатком стать настоящим хитом, потому что она про искреннюю дружбу», - говорит Игорь Саруханов.
«Во всех своих песнях я воспеваю две благодати - любовь и дружбу. Берегите своих старых друзей. Дружба - это одна из высших благодатей, посланных нам всевышним. Песни Игоря Саруханова я слушаю с юности, они очень повлияли на меня и где-то и на мое творчество. Я благодарен судьбе за нашу дружбу. О дуэте с ним я мечтал давно и, Слава Богу, он случился», считает Мухтар Хордаев.
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