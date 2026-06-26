Kasabian выпустили Superpowers, извиняясь за перенос альбома

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Группа Kasabian отложила выпуск нового альбома, но выпустила фанковый хит Superpowers, чтобы смягчить удар (слушать песню).

Группа Kasabian отложила выпуск своего альбома Act III, чтобы внести последние "корректировки". Продолжение альбома Happenings 2024 года теперь выйдет 4 сентября, а не 17 июля. Музыканты сказали:

«Мы снова доработали альбом, внеся последние корректировки. Мы не могли выпустить его в мир, не убедившись, что всё идеально, альбомы — это навсегда! Поверьте, ожидание того стоит».

Несмотря на задержку, группа Kasabian выпустила свой новый трек Superpowers, пронизанный элементами G-фанка, который занимает свою нишу наряду с более ранними релизами Hippie Sunshine и Great Pretender.

Фронтмен Серж Пиццорно объяснил, что хотел создать песню, похожую на Doggy Style Снуп Догга, где вы задаетесь вопросом, что же вы только что услышали. Он сказал:

«Я помню, как услышал Doggy Style от Snoop Dogg в машине моего друга, это один из тех треков, от которых ты думаешь: „Что это такое?“, потому что ты никогда не слышал ничего подобного. Когда мы записывали Superpowers, я впервые по-настоящему почувствовал, что звук, который я слышал в своей голове, действительно исходил из колонок».

В музыкальном видео снялся Стивен Грэм, звезда сериала «Подростковый возраст», который записал несколько пробных видеороликов для этого проекта. Серж сказал:

«Записи прослушиваний всегда меня завораживали. Есть что-то невероятное в том, чтобы увидеть выступление в его самом первозданном виде. Я хотел воплотить это чувство в жизнь, превратив текст песни в сценарий и представив его в виде записи прослушивания. Работать со Стивеном Грэмом, одним из величайших британских актеров, было настоящей честью. Наблюдать за тем, как он переводит песни в совершенно новое русло, придало текстам совершенно новую глубину и смысл».

Kasabian
Kasabian

Третьему альбому предстоит оправдать высокие ожидания, учитывая, что все семь последних работ группы возглавляли официальный альбомный чарт Великобритании.

Тем временем группа Kasabian готовится к насыщенному фестивальному сезону, включая грандиозное сольное выступление в лондонском Финсбери-парке 4 июля, на котором к ним присоединятся Louis Dunford, Razorlight, The K's, Miles Kane и SOFY.

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