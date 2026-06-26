Kasabian выпустили Superpowers, извиняясь за перенос альбома

Группа Kasabian отложила выпуск своего альбома Act III, чтобы внести последние "корректировки". Продолжение альбома Happenings 2024 года теперь выйдет 4 сентября, а не 17 июля. Музыканты сказали:

«Мы снова доработали альбом, внеся последние корректировки. Мы не могли выпустить его в мир, не убедившись, что всё идеально, альбомы — это навсегда! Поверьте, ожидание того стоит».

Несмотря на задержку, группа Kasabian выпустила свой новый трек Superpowers, пронизанный элементами G-фанка, который занимает свою нишу наряду с более ранними релизами Hippie Sunshine и Great Pretender.

Фронтмен Серж Пиццорно объяснил, что хотел создать песню, похожую на Doggy Style Снуп Догга, где вы задаетесь вопросом, что же вы только что услышали. Он сказал:

«Я помню, как услышал Doggy Style от Snoop Dogg в машине моего друга, это один из тех треков, от которых ты думаешь: „Что это такое?“, потому что ты никогда не слышал ничего подобного. Когда мы записывали Superpowers, я впервые по-настоящему почувствовал, что звук, который я слышал в своей голове, действительно исходил из колонок».

В музыкальном видео снялся Стивен Грэм, звезда сериала «Подростковый возраст», который записал несколько пробных видеороликов для этого проекта. Серж сказал:

«Записи прослушиваний всегда меня завораживали. Есть что-то невероятное в том, чтобы увидеть выступление в его самом первозданном виде. Я хотел воплотить это чувство в жизнь, превратив текст песни в сценарий и представив его в виде записи прослушивания. Работать со Стивеном Грэмом, одним из величайших британских актеров, было настоящей честью. Наблюдать за тем, как он переводит песни в совершенно новое русло, придало текстам совершенно новую глубину и смысл».



Kasabian

Третьему альбому предстоит оправдать высокие ожидания, учитывая, что все семь последних работ группы возглавляли официальный альбомный чарт Великобритании.

Тем временем группа Kasabian готовится к насыщенному фестивальному сезону, включая грандиозное сольное выступление в лондонском Финсбери-парке 4 июля, на котором к ним присоединятся Louis Dunford, Razorlight, The K's, Miles Kane и SOFY.