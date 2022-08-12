Kasabian выпустил первый альбом после ухода Тома Мейгана

Кроме того, это первый альбом группы, записанный без участия вокалиста Тома Мейгана, который покинул Kasabian в 2020 году.

В треклист «The Alchemist’s Euphoria» вошло 12 композиций, включая ранее выпущенные синглы «Alygatyr», «Scriptvre» и «Chemicals». Автором всех песен выступил Серджио Пиццорно, нынешний фронтмен Kasabian, ранее бывший гитаристом группы. Он также стал одним из продюсеров альбома – вместе с Фрейзером Смитом, приложившим руку к записям Адель и Сэма Смита.









Kasabian

Сейчас альбом Kasabian «The Alchemist’s Euphoria» возглавляет британский iTunes, а также входит в топ-10 iTunes-чартов еще девяти стран, включая Ирландию, Италию, Испанию, Австрию, Японию и Мексику.