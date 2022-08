Kasabian выпустил первый альбом после ухода Тома Мейгана

В сети появился новый трек британской инди-рок группы Kasabian «You’re in Love with a Psycho», пишет Apelzin.



Композиция является заглавным синглом с грядущего шестого студийного альбома музыкантов. Пластинка получила название «For Crying Out Loud», её релиз состоится 31 апреля на лейбле «RCA».















Треклист «For Crying Out Loud»:



1. Ill Ray (The King)

2. You’re in Love with a Psycho

3. Twentyfourseven

4. Good Fight

5. Wasted

6. Comeback Kid

7. The Party Never Ends

