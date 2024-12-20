«Ундервуд» признался в любви к комедиям Гайдая

На обложке сингла мультяшные зайцы изображены в образах разных героев кинокомедий Леонида Гайдая.
«А мы гуляем, я тебе на ухо напеваю, почему Андрей Тарковский не любил Гайдая. А мне комедии Гайдая очень даже по душе – «мосфильмовские» грезы, и зайцы в кураже», - поет вокалист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко.
«Все мы – герои трагикомедии на широком экране жизни. Её события придуманы с одной стороны режиссером Андреем Тарковским а с другой – Леонидом Гайдаем. В моём личном микрокосме это вообще единая кинолента, где Трус, Балбес и Бывалый – такие же сталкеры, а Юрий Никулин свободно бороздит просторы средневековой Руси на теплоходе «Михаил Светлов». Короче, всех спасают зайцы из великой песенки Зацепина на слова Дербенёва, поэтому наш новый сингл – это еще и повод воспеть великого композитора и снова прыгнуть в звенящий радостный свет вечного Мира Нашего Детства. И простите за излишний сюрреализм, ведь на самом деле всё просто», - говорит Максим Кучеренко.
Трек, скорее всего, будет включен в готовящийся новый альбом группы.
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