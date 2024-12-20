«Ундервуд» признался в любви к комедиям Гайдая

«Ундервуд» выпустил «Не спойлер» Группа «Ундервуд» выпустила сингл и клип «Не спойлер» (смотреть клип). Слова и музыку сочинил Владимир Ткаченко. Аранжировку песни сделал Дмитрий Емельянов. Режиссер...

Мари Краймбрери перепела «Ундервуд» ради «Гагарин, я вас любила» Певица Мари Краймбрери выпустила новую песню «Гагарин, я вас любила» в День космонавтики (слушать... Эта песня - кавер-версия песни группы «Ундервуд» из его дебютного альбома «Все пройдет, милая» (...

«Ундервуд» оказался «За горизонтом» Группа «Ундервуд» выпустила новый альбом «За горизонтом» (слушать альбом). Альбом группы «Ундервуд» «За горизонтом» состоит из тринадцати gtcty. В их числе оказались и...

«Ундервуд» приступил к записи нового альбома Группа «Ундервуд» приступила к записи юбилейного, десятого альбома, который планируется выпустить... «Альбом называется «За горизонтом». В нем есть определенная эмоция, определенный, так сказать,...