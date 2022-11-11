«Ундервуд» оказался «За горизонтом»

Альбом группы «Ундервуд» «За горизонтом» состоит из тринадцати gtcty. В их числе оказались и публиковавшиеся ранее в формате синглов песни, такие, как «Минеральные воды», «Лавацца» и «Дым».
«В альбоме есть определенная эмоция, определенный, так сказать, интуитивный вектор поиска, желание сориентироваться в ситуации неопределенности, поговорить с собой, друг с другом. И вообще он менее наполнен позитивными эмоциями, чем предыдущие работы нашей группы» – комментирует релиз Максим Кучеренко.
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