«Ундервуд» превратил обезьяну в Пушкина в новом клипе

Режиссёром выступил Андрей Томашевский, который снимал для «Ундервуд» клипы «Платье в горошек», «Йога и алкоголь», «Ангелы и аэропланы», «Женщины и дети».

Как отобразить в клипе эпоху? В работе было целых четыре варианта сценария, и неожиданно пришла идея: показать течение времени через некие образы-символы, трафареты, которые появляются на пути главного героя. Его роль исполнил Заслуженный артист России, актёр театра и кино Анатолий Белый.

«Идея клипа – превращение обезьяны в Пушкина, - рассказывает Максим Кучеренко. - динамику этого превращения в танце провел актер Анатолий Белый, который дрейфует от изображения к изображению. Он буквально ворвался в эту работу, очень вдохновил нас со свойственной ему энергетикой. Он провёл четыре дня в Гоголь-Центре (это была наша съёмочная площадка), и изо дня в день репетировал танец с постановщиком - Марией Ушаковой. Съёмки продолжались 12 часов. В восьмом часу утра все, как загипнотизированные, снимали последний кадр, где Анатолий Белый выходит на улицу в образе Пушкина. Это была ударная, очень спринтерская работа – все собранные, целеустремленные и какие-то очень свои, любимые, родные».

«Это была тяжёлая ночная смена, - вспоминает Владимир Ткаченко. - Спасало и воодушевляло только торжество таланта нашего друга Анатолия Белого, который с присущим ему «МХТовским» рвением цеплялся за каждую сцену и каждый кадр. И общий веселый настрой съёмочной группы, конечно. Девушки-синхронистки, исполняющие сухую тренировку на сцене Гоголь-центра, мастера бальных танцев и холерическая бодрость Белого наполнили мою жизнь смыслом в эту ночь».