Группа «Мыс Луны» сделала клип на основе мифа

В записи приняла участие Настя Постникова (гр. Ива Нова) – в роли рассказчицы. Клип построен на картинах российского художника Арсения Лапина.

Клип «Сиринкс среди звезд» предваряет выход альбома «Лунные Народные Сказки» - теперь в полной версии. Полная версия альбома, в отличие от инструментальной, сопровождается голосами рассказчиков, и будет издана в двух версиях – русско- и англоязычной. В записи голосов, помимо членов группы «Мыс Луны», приняли участие Максим Кучеренко (Ундервуд), Настя Постникова (Ива Нова), Умка, Озма Нагатовна (Absent Sunday) и Трей Ганн (Кинг Кримсон).

Инструментальная версия «Лунных Народных Сказок» вышла на лейбле ArtBeat (клуб Алексея Козлова) в январе 2018. Выход полной версии «Лунных Народных Сказок» запланирован на май 2018 года. «Лунные Народные Сказки» это вторая полномасштабная работа группы «Мыс Луны. Дебютный альбом «Мы с Луны» опубликован в декабре 2015 года на том же лейбле.