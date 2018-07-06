«Ундервуд» спел про Черчесова

Как выяснили социологи, за матчем Россия-Испания следил 71% россиян. А Владимир Ткаченко из группы «Ундервуд» наблюдал за поединком на стадионе.

«Когда смотришь футбол на стадионе, складывается совершенно иная картинка. Мне повезло, я сидел очень близко к полю, на 4 ряду, и это было незабываемо, непередаваемо и очень круто. Я видел, как бились наши парни, бились до конца, до последних секунд! Команда, на мой взгляд, показала настоящий русский характер: биться до победного», - рассказал САЙТ музыкант.



Ундервуд

А коллега Владимира Ткаченко по группе «Ундервуд», Максим Кучеренко, следил за футбольными баталиями по телевизору.

«Я смотрел этот матч находясь в центре Москвы, на улице Солянка. Когда матч начался, еще на подходе к заведению я понял, что весь город смотрит его. Люди стояли на улицах и заглядывали в окна заведений, где была трансляция. Общий градус переживаний ощущался и витал в воздухе. Когда в какой-то момент отключился телевизор, люди подключили мобильные телефоны и смотрели футбол через свои гаджеты. Потом все это переросло в массовые гуляния. Это был тот самый редкий момент, когда все россияне друг друга очень хорошо понимали!», - отметил артист.

А уже на этой неделе музыканты выступали на фестивале FIFA фан-фест, где переиначили одну из своих песен в честь наставника нашей сборной. Она получила название «Черчесов, я вас любила!».