«Ундервуд» посчитали полнолуния и выпустили «1000 лун»

В альбом вошло 12 песен. Две из них уже выходили синглами: «Гайдай» и «Бетховен». Автором обложки стал художник Грэм.

«Не первый год мы работаем с нашим художником Грэмом. Напоминаем об исключительной талантливости этого человека, который смог сразу изобрести графический эквивалент, артворк, связанный с этим альбомом. Он точный, минималистичный, оставляет пространство для ваших домыслов и адресует к какой-то нашей нативной первичной тематике, из которой мы вышли, а именно, к теме космоса, что тоже немаловажно», - говорит Максим Кучеренко.

«Удачная графическая находка, которая нам сразу понравилась и нами была утверждена. Вот это троелуние, луна в трёх разных ипостасях: полная луна, половина луны и полумесяц – мне кажется, тут особо и добавить нечего. Это не «Dark side of the moon», конечно, хотя, тут сколько со смыслами не играй, все равно «1000 лун» получается. Минималистичность визуального графического решения – это лучшее, что я мог себе представить», - считает Владимир Ткаченко.



Ундервуд

«Под луною, как говорится, ничто не вечно, кроме дюжины виниловых пластинок. И альбом, выходящий в канун нашего тридцатилетия, заставляет оглянуться и сосчитать количество дней полнолуния. За этот период получилась тысяча. Говорят, что в полнолуние трудно заснуть. Может быть, это те самые дни вдохновения, в которые и сочинялись наши песни. Или дни, в которые авторы, спасаясь от самих себя, превращались в очередного лирического героя. И если, прослушав этот “лунный” альбом, вы в кого-нибудь да превратитесь, – свою задачу мы будем считать выполненной», - отмечает Максим Кучеренко.

«Альбом заколдован и закольцован любовью. Вопросами любви занимаются жители этого альбома от первой до последней песни. Жители забавные, серьёзные, знающие толк в любви, персонажи с опытом. Они, словно жители волшебной деревни, вместе встречают рассветы и провожают закаты, отгоняют действительность и хором считают по ночам количество лун. В первом треке звучит гордое предположение об осмысленности жизни человека через любовь, в последнем треке – признание на выдохе, горький гудбай с бессмертной надеждой. “Всё для любви”, — говорят, глядя на луну, жители деревни. “All you need is love”, — отвечает им эхом луна», - размышляет Владимир Ткаченко.

Концертная презентация альбома пройдёт в московском клубе VK Stadium 12 апреля 2026 года.