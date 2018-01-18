«Ундервуд» отправил «Ракеты на Марс»

Режиссером видео на новый сингл группы стал Даниил Демидов, с которым музыканты уже хорошо знакомы: именно он руководил экранизацией песни «Скарлетт Йоханссон едет в Херсон».

Авторы многочисленных песен о небе и о летчиках, Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко не только исполнили в клипе песню «Ракеты на Марс», но и сами оказались за штурвалом самолета. Съемки проходили на аэродроме Орловка.

Главный герой клипа, мальчик Матвей, – несмотря на свой юный возраст, уже профессиональный актер. На съемках клипа он так заинтересовался авиамоделированием, что, кто знает, может быть, в клубе «РусДжет» появится еще один маленький строитель «Ракет на Марс».