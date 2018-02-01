«Ундервуд», Макаревич и Кортнев показали «Лыжи мечты»

"Впервые в истории рок-команда написала гимн благотворительной программы. И эта команда - группа Ундервуд, а программа - реабилитационный проект «Лыжи мечты».

Основатели программы, которая помогает не только детям, но и их семьям - наши большие друзья, семья Белоголовцевых. Для хорошего дела, конечно, написана хорошая песня и сегодня мы рады представить вам клип", - говорят музыканты.

В съёмках клипа принимали участие Сергей Белоголовцев, Леонид Барац, Анатолий Белый, Евгений Белоголовцев, Антон Богданов, Екатерина Вуличенко, Светлана Зейналова, Алексей Кортнев, Корней, Камиль Ларин, Андрей Макаревич, Александр Пушной, Дмитрий Хрусталев и Екатерина Шипица