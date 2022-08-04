«Ундервуд» приступил к записи нового альбома

В треке, стилизованном под диксиленд и кабаре, музыканты рассказывают о жизни печени, которая благодарна за минеральные воды, и когда уезжает далеко от них, даже в Голландию, мечтает снова получить минеральной воды и таким образом «развивает внутренний туризм».







«Едем в места, о которых слышали с детства, и которые сейчас открываются для нас вновь. Развивается внутренний туризм, наши курорты начинают постепенно преображаться, улучшаться, по-новому очаровывать. Мы не могли этого не