«Ундервуд» приступил к записи нового альбома

«Альбом называется «За горизонтом». В нем есть определенная эмоция, определенный, так сказать, интуитивный вектор поиска, желание сориентироваться в ситуации неопределенности, поговорить с собой, друг с другом. И вообще он менее наполнен позитивными эмоциями, чем предыдущие работы группы «Ундервуд». Но это не означает, что мы избавляем нашего слушателя от кислорода, солнца в бокале и так далее. То есть наша вечная мантра «небо, самолет, девушка» в этом смысле будет продолжаться, но с поправкой на существующие климатические состояния мира», - говорит Максим Кучеренко.
В пластинку войдет 12 песен. Владимир Ткаченко описал их, как «философскую, мужскую и очень драматичную лирику».
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