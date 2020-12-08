«Ундервуд» снял рок-звезд в новом клипе «Дети портвейна»

«Песня обрела своё студийное звучание на одноимённом альбоме 2019 года, и, наконец, получила долгожданное видео-воплощение. Празднование дня рождения невозможно представить без гостей, поэтому в клипе Ундервуд собрал своих близких друзей – музыкантов и актёров, которые оказались втянуты в игру чаек с обложки альбома «Дети Портвейна»», - сообщают музыканты.
В съёмках приняли участие: Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Наталья О’Шей (Хелависа), Олег Гаркуша, Нонна Гришаева, Евгений Маргулис, Леонид Барац, Андрей Мерзликин, Анатолий Белый, Билли Новик и Андрей Резников, Светлана Сурганова, Катерина Шпица.
Режиссёром вновь выступил Алексей Боченин, подаривший слушателям Ундервуда клипы «Батман-тандю», «Крым» и «Молчим и курим».
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