«Ундервуд» сочинил песню в честь полета Пересильд в космос

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Группа «Ундервуд» представила песню «Далеко», посвященную возвращению первого актерского экипажа с МКС (смотреть клип).

Музыканты «Ундервуда» и Юлия Пересильд не только друзья, но и коллеги по сцене: вместе они успели воплотить в жизнь несколько музыкальных проектов. Первые совместные выступления состоялись в эфире программы «Квартирник у Маргулиса», а затем Юлия спела вместе с «Ундервудом» на 25-летии коллектива.

Теперь их связывает не только музыка, но и космос. К возвращению первого актерского экипажа с МКС Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко написали песню “Далеко”. Слова/музыка/аранжировка: Максим Кучеренко, Владимир Ткаченко.

«Ундервуд»
«Ундервуд»

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