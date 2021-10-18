«Ундервуд» сочинил песню в честь полета Пересильд в космос

Музыканты «Ундервуда» и Юлия Пересильд не только друзья, но и коллеги по сцене: вместе они успели воплотить в жизнь несколько музыкальных проектов. Первые совместные выступления состоялись в эфире программы «Квартирник у Маргулиса», а затем Юлия спела вместе с «Ундервудом» на 25-летии коллектива.

Теперь их связывает не только музыка, но и космос. К возвращению первого актерского экипажа с МКС Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко написали песню “Далеко”. Слова/музыка/аранжировка: Максим Кучеренко, Владимир Ткаченко.