Максим Кучеренко, Ромарио и Пиковский поздравили «Калину Красную»

Благодаря трансляции в сообществе радиостанции в Одноклассниках гостями «ПоТРИсающего концерта» стали более 250 000 ценителей авторской песни.

Свои лучшие песни исполнили мэтры жанра и яркие молодые барды Ромарио, Юрий Лорес, Эдуард Двухименный, Алексей Яшин и группа «Casual», дуэт «Авторы», Дмитрий Юрков, Сергей Нихаенко, Феликс Давыдов, Павел Пиковский, Колямба, Дмитрий Дубров («Plotnik82»), Кира Малыгина, Николай Гринько и Максим Кучеренко из группы «Ундервуд». Ведущими концерта стали главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко и музыкальный редактор радиостанции Сергей Мельников. Гостей арт-кафе встречала яркая фотозона радиостанции, а в финале вечера каждый смог попробовать праздничный торт. Зал клуба был наполнен живым звуком и эмоциями, которые может подарить только музыка русской души!



Ромарио

Ромарио: «Счастлив поздравить “Калину Красную” с днём рождения. Нас связывает много ярких моментов, я даже свой творческий юбилей праздновал именно в студии “Калины Красной”. До новых встреч в эфире!»

Павел Пиковский: «Рад слышать в эфире “Калины Красной” свои песни, и джинглы, которые мы с друзьями записали для любимой радиостанции. С праздником!»

Максим Кучеренко: «Огромное спасибо за прекрасное настроение в зале и чудесные песни, которые звучали сегодня! Рады видеть всех! Мы с дочерью Анной, которая сегодня исполнит со мной несколько песен, присоединяемся к поздравлениям! Успехов и процветания, “Калина Красная”!»



Максим Кучеренко с дочерью Анной

Музыкальный редактор «Калины Красной» Сергей Мельников: «Сейчас уже можно сказать, что “Калина Красная” — это большая удача, рискованный эксперимент, который неожиданно для многих завершился успехом. Ведь музыкальный формат станции не имеет аналогов. Музыка русской души нашла своё место в федеральном эфире, а вокруг станции сформировался клуб единомышленников. И я счастлив быть его частью!»

Главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко: «Три года — мечты сбываются! “Калина Красная” растёт и развивается, к нам присоединяются новые города. Так, сегодня станция зазвучала в Сургуте. Впереди — Санкт-Петербург и другие мегаполисы. Радиостанция объединяет авторов и слушателей со всех уголков России живым словом и душевным теплом. Спасибо, что вы с нами!»

«Калина Красная» — национальная вещательная сеть в составе «Европейской медиагруппы», насчитывает 16 пунктов установки передатчиков. Ежедневная аудитория радиостанции составляет 700 тыс. слушателей (1,1%), еженедельная — 2,1 млн (3,3%), доля рынка по аудитории — 0,4%*. Музыкальный эфир «Калины Красной» строится вокруг авторской песни — для слушателей звучат произведения таких исполнителей, как Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Олег Митяев, а также любимая музыка из советского кино.