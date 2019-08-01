Netta и Maruv спели вместе в Москве

Шоу продолжалось 7 часов. В 15:00 welcome-сетом программу открыл ведущий танцевального шоу ResiDANCE на «Европе Плюс» Anton Bruner. Практически в полном составе на сцену вышли артисты музыкального лейбла Velvet Music. Звонкий, Ёлка, Мари Краймбрери, Burito, Анна Плетнёва и Sasha Youth объединились в зажигательном мегамиксе.



Europa Plus Live 2019

На Europa Plus Live 2019 приехали более 20 популярнейших исполнителей и диджеев: Don Diablo, Netta, Элджей, Maruv, Shanguy, Mohombi, Arash, Vanotek, Arnon, Звонкий, L.B.One, Мари Краймбрери, Tim3bomb, Ёлка, Burito, Zivert, Artik&Asti, Ilkay Sencan, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Rompasso, Макс Барских и другие. Почти все диджеи выступали вместе с артистами, которые исполняли вокальные партии в их хитах. Многие из них впервые увидели друг друга только на бэкстейдже Europa Plus Live 2019. Вместе с артистами нереальную атмосферу опен-эйра поддерживали ведущие «Европы Плюс».



Arash

«У меня нет слов, хочу поблагодарить всех русских людей! Если честно, мне хочется поменять паспорт и переехать сюда жить», – признался L.B.One. «Это было просто невероятно, сумасшедшая публика!»

«Europa Plus Live определённо лучший опен-эйр лета. Это традиция быть здесь. С погодой всегда везёт, артисты топ. Супер номера и супер музыка!», – отметила Елена Темникова.



Елена Темникова

Певица Zivert впервые выступила на Europa Plus Live 2019 и рассказала о своих впечатлениях: «Это было великолепно! Потрясающе! Такого количества зрителей со сцены я ещё не видела. Я бываю на разных крупных фестивалях, но то, что происходит здесь – это мощь! Когда люди хором, а капелла поют твои песни, просто мурашки по коже!»



Zivert

Для зрителей звучали самые горячие хиты лета, которые каждый день играют в эфире «Европы Плюс». Не обошлось и без музыкальных премьер – за два дня до опен-эйра у Мари Краймбрери вышла новая песня «Мне так хорошо», которую она успешно презентовала на Europa Plus Live 2019.



Мари Краймбрери

Одним из самых долгожданных стало выступление Don Diablo. Голландский диджей вышел на сцену после захода солнца и отыграл крутейший сет, который как следует прокачал «Лужники». Прямо во время выступления музыкант вынес на сцену свою первую платиновую пластинку в России, которую он только что получил за трек Survive, а напоследок поднял российский флаг в знак уважения и благодарности русской публике.



Елка

В интервью журналистам Don Diablo рассказал о своей дружбе с рэпером Элджеем, который выступал на Europa Plus Live 2019 прямо перед ним, и поделился планами на совместную работу:

«То, что я говорю вам об этом, уже секрет. Меня накажет менеджмент. Но я в предвкушении. Элджей сейчас на пике популярности в России, а я хочу сделать что-нибудь специально для вашей страны. Крутой парень, очень стильный. Мы на одной волне».

После опен-эйра артисты устроили импровизированную фотосессию со спортивной машиной Элджея, которую он специально пригнал на бэкстейдж.



Netta

Завершила программу ослепительная в прямом и переносном смысле, победительница «Евровидения 2018», певица Netta. Она спела свои знаменитые песни Toy и Bassa Sababa. Но настоящим сюрпризом для зрителей стало её появление на сцене в компании Maruv. Самые эпатажные участницы опен-эйра исполнили дуэтом эксклюзивный микс своих хитов Siren Banana и устроили на сцене зажигательный перфоманс, который привёл публику в неописуемый восторг. Решение о совместном выступлении было принято накануне вечером, а номер отрепетировали буквально за два часа до старта Europa Plus Live 2019.

«Это было просто великолепно! У меня очень много русских друзей, они много рассказывали про Россию, но я даже представить не могла, что тут настолько замечательно. Люди такие искренние, они смотрят прямо в глаза – нереальные ощущения от выступления!», – поделилась эмоциями Netta.



Maruv

Europa Plus Live 2019 объединил поклонников танцевальной музыки более чем из 50-ти городов России – тысячи людей приехали в столицу, чтобы увидеть живые выступления любимых артистов. 5 миллионов человек следили за происходящим на официальной странице «Европы Плюс» во «ВКонтакте» и около 3 миллионов зрителей смотрели ТВ-трансляцию на телеканале «Муз-ТВ».



Mohombi

За день до события в ресторане Insight на 84 этаже башни ОКО в Москва-Сити состоялась pre-party Europa Plus Live 2019, где «Европа Плюс» собрала партнёров станции, представителей музыкальных лейблов и ключевых СМИ. Накануне опен-эйра гостей заряжали бодрым настроением Vanotek, L.B.One, Елена Темникова, Mohombi, Звонкий и Arnon.



Netta