Little Big: Сидим и всей командой играем в Uno!

Бригада У: Во сколько начинается ваше утро?

Илья: Когда как. Если съёмки клипа — иногда мы не ложимся. Стандартно — в 9-10 часов.

Софья: Так как я единственная девушка в коллективе, обычно подстраиваюсь под тайминг ребят, поэтому делаю всё очень быстро и встаю с ними одновременно.

Илья: Мы просто на гастролях привыкли к тому, что вставать надо рано, и так получается, что все встают в 9 часов, и даже не паримся. И никто не опаздывает. Если задержишься на 1-2 минуты, все сразу смотрят с осуждением на тебя.



Little Big

Бригада У: Боитесь коронавируса?

Илья: Ну конечно, все же боятся.

Бригада У: Продолжаете целоваться при встрече?

Илья: Нет.

Бригада У: Во многих компаниях сейчас, если сотрудник был в Европе, то попадает сразу в двухнедельный карантин. Но это в офисах, а у артистов как?

Илья: Мы в последнее время были только в Америке, там и застали появление коронавируса.

Бригада У: По поводу Америки. Буквально месяц назад вы выложили фотки с самым любимым и знаменитым хоббитом — Элайджей Вудом. Я так понимаю, вы были на премьере фильма «Иди к папочке”?

Илья: Страннейший фильм.

Софья: Мы на английском смотрели. Было странно и сложно.

Бригада У: Как так вышло, что вы оказались на премьере?

Илья: Нас позвал режиссёр, он поклонник Little Big и познакомил с Элайджей — он очень крутой чувак. Он запаренный был, потому что у него жена беременная.

Софья: Она родила потом, кстати.

Илья: Ну да, нас увидела и поняла, что уже можно.

Бригада У: С кем ещё из знаменитостей вы дружите?

Илья: С Иисусом можно говорить? Ну, нет, я не дружу с Иисусом, он умер давно, но он воскрес, так что всё нормально.

Бригада У: Певица Нетта, победительница «Евровидения 2018” признавалась в любви к вам.

Илья: Она очень крутая. Энергичная, как на сцене, так и в жизни.

Бригада У: Вы с ней когда в последний раз виделись, до того, как объявили всем, что вы будете на “Евровидении”?

Илья: Да, год назад примерно.

Бригада У: Давайте всё-таки затронем тему “Евровидения”. Такое раз в год случается и не каждый раз отправляют столь известную и популярную группу. Как изменилась ваша жизнь за последнюю неделю?

Илья: Наша жизнь изменилась так, что нам приходится очень мало спать. Второго марта нам сказали, что мы едем на Евровидение. Мы не ожидали. В прошлом году мы хотели поехать, в этом мы такие: “Ну, давай отошлём заявку, усе равно никто нас не возьмёт”. Мы по приколу отсылаем и… нас берут. Прикол вышел из-под контроля. И мы понимаем второго марта, что нам до девятого числа нужно сделать песню и клип. Ну, мы такие: “Ребят, придётся не спать”. Пять дней у нас было, чтоб доделать.



Ильич

Бригада У: С нуля всё делали?

Илья: Нет, не с нуля. Трек мы придумали на отдыхе, то есть мы не планировали его под “Евровидение” сначала, писали под альбом. И так вышло, что именно его отправили… И так вот мы здесь!

Бригада У: У вас есть теперь какие-нибудь ограничения, чего вы не можете говорить? Наложило ли это отпечаток на ваше творчество? Илья: Нет, абсолютно нет. Самый главный ценз, который есть — он привычный. Не материться, без пошлостей. Где мы играем там должно быть хорошо.

Бригада У: Были ситуации, когда уже известные исполнители изъявляли желание поехать на “Евровидение”, но в связи с тем, что им делали ограничения “это пой, это не пой”, они отказывались. Есть ли у вас какие-то ограничения, связанные с гастролями или иные обязательства?

Илья: Там так таковых ограничений не существует. Основное правило — у тебя должен быть трек до трёх минут, а у нас все треки до трёх минут. Никаких других ограничений нет.

Бригада У: Вопрос, который волнует прямо сейчас очень многих, когда мы узнаем название песни?

Илья: Сегодня вечером в “Вечернем Урганте” покажут клип, который мы сняли на эту композицию. К нашему оправданию трек и клип были готовы еще 9 марта, мы выполнили условия оргкомитета. А дальше вышла небольшая задержка. Ребяточки, не ругайтесь на нас.

Бригада У: Мы видим вас вчетвером на сцене, а вся команда, насколько она большая? Сколько человек ездит на гастроли? Сколько человек поедет на Евровидение?

Илья: На “Евровидение” поедет человек 15-20.

Софья: А в тур человек 12-13. С нами ездит костюмер, а визажист, парикмахер — это мы самостоятельно в турах в порядок себя приводим.

Бригада У: Тут комплименты, Сонь, тебе — ты прекрасная. И Ильич прекрасный.

Илья: Спасибо, ребята, я стараюсь, специальные процедуры делаю.

Софья: А я стараюсь ему соответствовать постоянно.

Бригада У: Страдаете ли вы звёздной болезнью и без чего в гримёрке будет не комфортно? В райдере есть какая-нибудь особенность у вас?

Илья: Особенности нет. Хотя, в последнее время есть, потому что мы не пьём вообще, мы играем в игру Uno (“Уно”) перед концертами. И это иногда выглядит странно, когда организатор проходит, а мы сидим всей командой играем в Uno.



Софья

Софья: А ещё мы теперь пьём “Ессентуки” четвёрочку (“Ессентуки № 4”).

Илья: Четвёрка — самые лучшие “Ессентуки”. Изначально у нас была 17, мы пили так, морщась, а потом четвёрку когда попробовали — прям супер.

Бригада У: Возвращаясь к звёздной болезни...

Илья: Да кто они такие, говорить, что у нас звездная болезнь?! Конечно, нет. Потому что не хватает времени на звёздную болезнь. Ну просто с утра до ты вечера ты занимаешься треком, клипами, потом едешь в тур, устаёшь там, возвращаешься, опять треки, клипы. У тебя нет времени.

Бригада У: Мы затронули вопрос гримёрок и райдеров, но пока не получили ответа на вопрос, что конкретно, какой-то особый пункт в райдере, кроме воды “Ессентуки” и игры Uno. Ребята за эфиром признались, что они не пьют на гастролях, но зато играют в Uno.

Илья: Это круто — поиграть. Ничего сверхъестественного, мы едем на гастроли чтобы поиграть в Uno.

Бригада У: Вопрос из чата от наших зрителей: “Есть ли у вас фан клуб?”

Софья: Честно, прямо какого-то контакта с фан-клубом я не помню.

Илья: Есть мой официальный фан клуб — это моя мама и бабушка. Бабушка, когда узнала, что я еду на “Евровидение”, а ей 92 года, она сказала: “Я буду болеть, главное, чтоб ты выиграл”. Вот если я проиграю, как мне домой приезжать? Что мне бабушке Ядвиге сказать?

Бригада У: Не верю, что у вас нет фан-клуба…

Илья: Может и есть, но мы не успеваем за этим следить. Жить не успеваем. Даже носки некогда покупать...

Бригада У: А вы не выпускаете свои носки, трусы?

Илья: Выпускаем худи, футболки, носки, но странно самим ходить в носках с надписью Little Big.

Софья: Есть татуировки переводные, полные копии татуировок Ильича. Я даже себе их как-то наклеивала, прикольно, три дня потом так ходила.

Бригада У: Я знаю, что у вас ещё огромная армия поклонников в других странах. Вот в какой стране принимают на ваш взгляд теплее всего?

Илья: Везде хорошо принимают. Мир глобален, везде люди, которые слэмятся, прыгают. В Польше прямо очень круто, Германии, Чехии, в Будапеште… в Питере, Москве. На нас русские эмигранты, кстати, в других странах вообще не ходят, и это обидно. Местные, в основном, приходят.

Бригада У: Это же показатель успеха, когда ходит местная публика?

Илья: Нет, успех — это когда вообще все ходят.

Бригада У: До какой страны вы ещё не доехали, но хотелось бы?

Илья: Исландия, Австралия...

Софья: Япония, Бразилия…

Бригада У: Китай?

Илья: Китай — пока подождёт! Хотя, думаю, когда-нибудь поедем и туда.

Бригада У: Ребят, по поводу клипов, сценариев, кто снимает, всё — своими силами?

Илья: Мы снимаем все сами. Алина Пязок и я — режиссируем, придумываем. Всё только своими силами.

Софья: Илья — главный хореограф!

Бригада У: На Евровидении тоже будет своя хореография?

Илья: Да, при том довольно простая.

Бригада У: Илья, ты хореографом стал стихийно? Не как участники шоу “Танцы”, которые всю жизнь этому отдали? Когда это произошло?

Илья: Кстати, ребята, продюсеры “Танцев”, берите меня в проект, пожалуйста. Я хочу. Если вы возьмёте меня, я обещаю, что я сделаю танец для вас. Я хочу свою команду.

Софья: Где ж ты время возьмешь?

Илья: Найду!

Бригада У: Вот мы и добрались до знаменитой хореографии Little Big. Илья, когда ты начал этим заниматься?

Илья: Впервые это произошло, когда мне было лет 12. Я переехал из Усть-Борзи, это в Забайкалье, в город Сосновый Бор, и у меня не было друзей. Я смотрел телеканал VIVA Zwei немецкий и там постоянно крутили клипы группы Aqua. И я такой: “Так, я должен поставить танец, чтобы все в школе офигели, и начали со мной дружить”. В результате со мной все начали драться, но я победил. Это был турнир, баттл, я, буквально потом до самого главного “босса” дошёл, победил его. И после этого все со мной начали дружить. Танец мне в тот момент не помог, только драка. И это правда. Я в первый раз сейчас об этом говорю, я наконец-таки смог собрать силы.

Бригада У: В 90-е гремели рейвы, огромные вечеринки, на которых все тусили до беспамятства. И ваш проект называют “рейв-группа”. Почему?

Илья: Потому что наши концерты — это рейвы. Мы панки, мы рейверы, мы “попперы”, извините.

Софья: Попсовики.

Илья: Мы все из рок-групп. Наш коллектив состоит на 75% из рок-артистов. Gokk и Антон Лиссов — они из группы Jane Air, я был в группе Tenkorr, можете загуглить, очень забавно. И мы все с андеграунд сцены, можно даже сказать метал-сцены

Софья: А я попсовичка. Я в своей деревне была прям звезда. Я училась в городе Новодвинске, это Архангельская область. Я училась в музыкальной школе, и в 9 лет по-моему меня отправили на вокальный конкурс, городской, я там сразу заняла призовое место. Мне дали диплом, плеер кассетный, между прочим. Диплом второй степени, а потом первый в этом же конкурсе. Когда я закончила школу, у нас был бал выпускников, мне на площади города вручили звезду “Надежда города”.

Илья: Не просто так вручили, ты действительно “Надежда города”!

Бригада У: Вы поддерживаете связь с теми, с кем выросли, с кем учились?

Илья: Езжу редко. Связь поддерживаю со своим другом Женей Романовым.

Бригада У: Он был на премьере твоего детского танца?

Илья: Мы с ним дрались. Он проиграл. Женя, извини.

Бригада У: Соня, как же ты, с такими наградами, допелась до Little Big?

Илья: Когда узнали, что у нее два диплома, решили, что она должна быть у нас. Мы её захантили.

Софья: Мне позвонил Gokk и предложил поработать. Я приехала, это была квартира, они сидели с микрофонами, с компьютером.

Илья: Первые записи были в домашней студии.

Софья: Звукоизоляция была в виде пледа, шалаш просто построили, из дивана подушки ставили. Попросили меня записать вокал, потом позвонили ещё раз, еще раз… в итоге записали альбом. потом как-то так получилось, мы записали первый альбом. Они позвонили ещё раз и так далее, тому подобное.

Илья: Спросили ее: “Поедешь на “Евровидение”? А он в ответ: “Да, а что, можно?”

Бригада У: Как вы восстанавливаетесь после длительных и изнурительных репетиций?

Илья: Мы весь год работаем, и выходной месяц — это январь. Целый январь мы ничего не делаем и едем отдыхать.

Софья: Я бы не сказала, что мы прям ничего не делаем, все равно творчески что-то замышляем…

Илья: Но все равно отдыхаем. В этом году мы ездили в LA (Лос-Анджелес) на полтора месяца, даже больше, и просто развлекались всей группой.

Бригада У: Вы все вместе отдыхаете?

Илья: Да. При том, не только солисты, но и звукорежиссер, менеджер… Весь лейбл.

Бригада У: Кстати, про лейбл. Это же нонсенс — у вас несколько успешных популярных проектов и при этом, у вас нет контрактов. Это правда?

Илья: Какой смысл от контрактов, если мы начнем плохо работать? Придется разрывать отношения. Мы же друзья… Мы не берем кого-то со стороны.

Бригада У: У вас нет бухгалтера?

Илья: Есть, конечно. Денис Глазин — директор группы Little Big. У нас все есть, но контрактов с проектами Little Big, The Hatters, Tatarka, Джарахов, Хлеб, Lizer — нет. Мы не собираемся друг друга подставлять.

Бригада У: Есть аналоги такого в шоу-бизнесе?

Илья: Да мы особо и не интересовались. Мы просто делаем, что делаем и будь, что будет.

Вопрос от слушателей: Вам удалось посмотреть каких-то конкурентов по конкурсу “Евровидение”?

Илья: У нас этим занимается Алина Пязок. Она всех посмотрела, знает абсолютно все про “Евровидение” и сказала, что Исландия — очень хорошая группа. Еще Литва и Болгария. Сейчас самая большая проблема — завышенные ожидания к нам. Мы же просто делаем то, что умеем и любим. Мы не можем это сделать еще лучше, чем есть. Зачем повышать ставки? просто поддерживайте нас.

Бригада У: Вы разорвали шаблон. Столько людей теперь захочет смотреть “Евровидение” с вами!

Илья: На самом деле круто, что Первый канал выбрал нас. Это прецедент, что независимая группа смогла попасть на такой, достаточно закрытый конкурс. Надеюсь, что и в следующие годы будут привлекать независимых музыкантов. Ту же самую Manizha, например. Это же гениальная артистка. Почему ее не берут? Она бы представила Россию максимально круто!

Бригада У: Не помню такого резонанса среди публики, когда мысли руководства Первого канала и мысли зрителей совпали бы настолько.

Илья: Главное, чтобы не было завышенных надежд. Это безумное давление. Мы чувствуем себя ответственными. Да, это по приколу, весело, но никто не знает, кто выиграет на конкурсе.

Бригада У: На “Евровидении” будет много пресс-конференций, как у вас с английским?

Софья: Ландан ис э кэпитал оф Грейт Бритэн…

Илья: С английским у нас…

Софья: Little Big.

Бригада У: На пресс-конференцию хватит?

Софья: Оф кос.

Илья: У меня есть лайфхак. Вот задай мне любой вопрос.

Бригада У: Who do you think will win Eurovision song contest?

Илья: I don’t know.

Бригада У: Какой у вас самый любимый сериал?

Илья: У меня один из самых любимых сериалов — “Клиника”. “Уилфред” и “Два с половиной человека”. В свое время я пересмотрел очень много сериалов, чтобы освоить азы режиссуры. Очень много. И плохих, и хороших. Но последние полтора года мы постоянно в туре, поэтому почти не смотрю сейчас ничего.

Бригада У: Ребят, у вас нестандартное мышление, креативные видео. Поступают заказы от других исполнителей?

Илья: Очень много, безумно. Мы снимали “Мумий Троллю”, IOWA. Если нам понравится песня, мы обязательно снимем. Если песня не нравится, то никакие деньги не помогут. Только если очень большие.

Бригада У: По поводу коллабораций есть идеи?

Илья: Безумно хочу сколлаборировать с Куртом Кобейном.

Бригада У: Да ладно? Тут спрашивают про Марув…

Илья: Да, с ней обязательно когда-нибудь сделаем, когда будет время. Еще с Коннором МакГрегором хочу коллаб. Он же один из лучших шоуменов современности.

Софья: Мы с ним встретились недавно, когда на “Грэмми” приехали. Вместе вышли на дорожку, поздоровались…

Бригада У: У вас дружный коллектив, но бывают же ссоры? Кто из вас всех мирит?

Илья: Антон, скорее всего.

Софья: Наш мудрец. Он смотрит, наблюдает, а потом говорит со всеми. У него никогда не меняется тон.

Илья: Он прям мудрец. Рассудительный. самый старший.

Бригада У: Слушатель Дмитрий спрашивает: “Мне 37 лет, сыну 10. Как вам удается охватывать настолько разную аудиторию?”

Илья: Если б мы знали. Меня сын тоже слушает. И поет. Недавно у нас был коллаб с ним — он сидит, рисует “ра-та-та-та”. Я сразу начал снимать!

Бригада У: Вопрос, который я давно хотел задать… Как вы прыгаете в толпу?

Илья: Боюсь. В детстве я прыгал постоянно на своих концертах, а потом… подумал, что…

Софья: Заценили, да, что у него в детстве были концерты?

Илья: Я просто недавно понял, что когда наклоняешься к людям, они начинают тебя царапать… А если прыгнуть в толпу — могут и что-то оторвать!

Софья: Он же выступает полуголым на концертах…

Илья: Это больно, безумно. Не знаю, зачем? Оставляют шрамы даже...

Бригада У: Продолжаем эфир. Даже те, кто ни разу не был на ваших сольниках, они наслышаны, что там происходит — треш и слэм. Просто прийти и постоять не получится. Для меня было удивлением, когда я спросил Илью “не страшно ли прыгать в толпу”, он сказал, что не делает этого.

Илья: Да, это не безопасно. Некоторые царапаются так сильно! В каком-то городе я наклонился, и меня поцарапали на груди. Такие царапины от женских рук! Мне на следующий день домой ехать. Что я скажу? Мне же не поверят! И знаете, что я делал? В футболке пришлось ходить, пока все заживало. Иначе бы дома никто не поверил.

Бригада У: Вы смотрели “Евровидение” раньше?

Илья: Один раз только, когда Дима Билан победил. Ну еще АББУ. Не то, чтобы я очевидец тех событий, но видел ролик. Какая группа была…

Софья: Они вошли в историю.

Бригада У: Вы суеверный?

Илья: Тьфу-тьфу-тьфу, не суеверный.

Бригада У: Вот у актеров бывает — сценарий упал и все, начинается…

Илья: Такого у нас нет, но есть традиции. Мы всегда перед концертом кричим: “Клуб веселых и находчивых! Золотой Кивин!”

Бригада У: Это правда?

Илья: Да! Дело в том, что “Грэмми” когда-нибудь можно получить. Если сильно постараться, то можно. Но золотого Кивина получить группе невозможно. Мы стремимся к невозможному, чтобы получить хотя бы “Грэмми”. Потому что где “Грэмми” и где “Кивин”! Если Александр Васильевич Масляков нас слышит: “Пожалуйста, дайте нам “Золотого Кивина”, мы его очень хотим. Тогда “Грэмми” точно получим”. Даже выступим, где вы скажете.

Бригада У: Вы ездили на “Грэмми”?

Илья: Да, в качестве гостей. Нас подавал Warner Music на музыкальное видео года, но в шорт-лист не попали в итоге. У нас очень много европейских и американских наград за Skibidi и Go Bananas.

Бригада У: Где вы их храните?

Илья: У нас в офисе стоят. Надеюсь, попадем когда-нибудь на “Грэмми” и как финалисты. Но… После “Золотого Кивина”!

Бригада У: У вас есть офис? Студия?

Илья: Да. И офис, и студия, и переговорки. Целый этаж.

Бригада У: Вы как-то арендовали дом для студии?

Илья: Да, целый дом. Заехали с оборудованием и писали там альбом.

Бригада У: Что слушаете? Илья: Много всего. The Cure, например, а есть и Глюкоза, “Отпетые мошенники” и “Звери”. И АББА, конечно, есть. The Rasmus. Ramones…

Бригада У: Будем за вас болеть на “Евровидении”!

Илья: Мы сделаем все, что от нас зависит. Делаем, что делаем и будь, что будет!