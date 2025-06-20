Юлия Ковальчук: Я не экспериментирую с форматами – мне важна искренность!

Юлия Ковальчук выступила с живым концертом в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где впервые исполнила композицию «Армагеддон». Новый трек ждал своего часа несколько лет.



Юлия Ковальчук

«Ее написали 3-4 года назад, но из-за известных тогда событий глобального масштаба решили отложить. Напевать людям песню про Армагеддон, хоть и с любовным смыслом, было неуместно. На мой взгляд, сейчас в душе у всех потеплело, и как будто бы людям, наоборот, захотелось чего-то легкого, танцевального. За это время мы ее немного переработали, аранжировочку освежили, но контекст не изменился: это история о любви "до конца света"».

Новый трек войдет в альбом, который уже практически готов. Его премьера намечена сразу после выхода еще одного трека. Ведущим «Авторадио» певица объяснила, почему сохраняет верность проверенному музыкальному стилю и не стремится к радикальным экспериментам.

«У меня нет глобальных экспериментов. Те, кто часто меняет стиль, обычно много времени проводят на сцене. Я видела, как артисты уходили в джаз или рок, но слушатели чаще принимали это не так тепло, как их привычные песни. Люди ценят узнаваемость. Я годами не выпускала альбомы – это стало "немодно". Но теперь хочу, чтобы у фанатов была возможность слушать все целиком».



Юлия Ковальчук

Особое место в интервью заняли воспоминания о «Блестящих». Группа была образована в 1995 году и за время своего существования для многих стала трамплином в шоу-бизнес. Юлия вошла в состав группы в 2001 году.

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«Пик популярности группы пришелся как раз на мое время – "За 4 моря", "А я все летала", "Агент 007", "Восточные сказки"... Мы давали по 60 концертов в месяц! В один день у нас могло быть 3-4 концерта, из аэропортов не вылезали. Было просто бешеное количество работы. И здорово, что это совпало с таким правильным возрастом, когда ты еще весь на максимализме, когда у тебя полно сил, когда не то что сейчас ты думаешь: "Господи, скорее бы поспать, какая там вечеринка"».

Неожиданным поворотом стало признание Ковальчук о ее роли продюсера.

«Я этим занимаюсь 8 лет. На мне – видеоарт, сценография, поиск подрядчиков... Леша, естественно, с музыкальной точки зрения продюсировал все сам, я туда даже не подступалась».



Юлия Ковальчук

25-летний опыт в индустрии, по ее словам, помогает видеть процесс со всех сторон.

«Меня сложно обмануть – я знаю и сцену, и закулисье. И плюс ко всему, никто, как я, не отдастся этому на 100%, потому что мне хочется, чтобы у него и у меня все было максимально круто».