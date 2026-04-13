Робби Уильямс использует ИИ и страдает от синдрома самозванца

52-летний исполнитель хита «Angels» говорит, что использует технологии для улучшения своих публикаций в соцсетях, потому что у него проблемы с орфографией и грамматикой.



В интервью CNBC он сказал:

«Сначала я пишу код, а потом запускаю его в работу ИИ. Я уже столько всего в него запустил. Он всё знает. Он знает меня наизусть... То, что я пишу в Инстаграме, я пишу без ошибок, у меня ужасная грамматика. Он это исправляет».

Робби, возможно, и осваивает искусственный интеллект, но это не избавляет его от самого большого страха: что его карьера может закончиться «в любой момент».

Бывший участник группы Take That, который ранее открыто говорил о своей борьбе с тревожностью и боязнью сцены, признал, что, несмотря на три десятилетия в центре внимания, страх оступиться так и не исчез.

Он объяснил, что давление, связанное с живыми выступлениями, по-прежнему сильно на него давит, особенно учитывая его многолетний опыт и мировой успех.

Он добавил, что непредсказуемость прямых эфиров и масштабных шоу на аренах означает, что он никогда полностью не расслабляется, пошутив, что одно неверное движение может спровоцировать хаос.

В начале этого года, выступая на радио Virgin Radio, он сказал:

«На концертах у меня есть телесуфлер, это как страховочный трос, я это понимаю, но у меня бывали моменты в прямом эфире, когда я совершенно забывал слова и мелодию, и именно тогда понимаешь, что цвет адреналина — коричневый! Это своего рода выступление на канате... Мы можем упасть. Я могу в любой момент спровоцировать международный инцидент, я могу в любой момент положить конец своей карьере! И именно с таким беспокойством я постоянно хожу и говорю».

Певец страдает от ярко выраженного синдрома самозванца. Он сказал:

«Это полнейшее безумие, вся моя карьера построена на дерзости и почти ни на чем другом. Знаете, в магазине Asda в Сток-он-Тренте остались нерасставленные товары на полках, потому что меня там нет, и это было бы моим законным местом».