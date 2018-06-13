Робби Уильямса попросили не петь «Party Like A Russian» на открытии ЧМ

В беседе с корреспондентом Рейтер после репетиции церемонии Уильямс сказал, что исполнит “попурри, множество моих главных хитов” вместе с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной.

«Я бы с удовольствием исполнил “Party Like A Russian”. К сожалению, меня попросили не петь Party Like A Russian», - сказал он.

«Вообще-то это никак не связано с просьбой. Дело в том, что я буду исполнять свои главные хиты, которые наиболее широко известны», - сразу же добавил Уильямс.

Песня Party Like A Russian, выпущенная в 2016 году, начинается со слов «Нужно быть особым человеком с особой репутацией, чтобы избавлять от денег целую нацию». Прокремлевские СМИ тогда раскритиковали Уильямса за текст песни. После этого певец написал в твиттере, что “эта песня совершенно точно не о господине Путине”.

Выступление Уильямса на стадионе «Лужники» состоится за полчаса до матча открытия ЧМ Россия-Саудовская Аравия.