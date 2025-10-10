Robbie Williams выпустил гимн любви «Pretty Face»

Бодрая гитарная песня, в тексте которой музыкант признается в чувствах любимой женщине и говорит о ее влиянии на свою жизнь.

Похоже, что «Pretty Face» посвящена его супруге Айде Филд – некоторые фанаты Уильямса в этом твердо уверены. «Pretty Face» музыкант написал вместе со своим барабанщиком Карлом Бразилом, Оуэном Паркером, Томом Лонгвортом и молодым автором песен Дэвидом Тейлором. Лонгворт также работал с новой инди-поп-звездой Рэйчел Чиноурири, а Паркер – с Pet Shop Boys и Girls Aloud.

Robbie Williams

«Pretty Face» – еще один сингл с будущего 13-го альбома Уильямса «Britpop». Ранее музыкант представил песни «Human», «Spies» и «Rocket» с участием Тони Айомми из Black Sabbath. В делюкс-версию «Britpop» также попадет «Desire», дуэт с итальянской поп-звездой Лаурой Паузини и гимн ФИФА.

Альбом «Britpop» станет первой работой Робби Уильямса за шесть с лишним лет. Его последняя на сегодня пластинка «The Christmas Present» увидела свет в ноябре 2019-го. Изначально «Britpop» должен был выйти 10 октября, но потом релиз перенесли на 6 февраля 2026 года. В Сети предполагают, что возможная причина – альбом Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl», выпущенный 3 октября.