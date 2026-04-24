Сегодня пройдет финал сезона шоу «Голос»

Кульминация трехмесячного вокального марафона, путь в котором в январе начали 108 ярких исполнителей, а до финала добрались лишь четверо самых-самых. Сегодня им и их наставникам (а в финале в том числе будут и дуэты с наставниками) предстоит сойтись на знаменитой сцене в решающей дуэли – в прямом телевизионном эфире и на глазах у зрителей всей страны. И именно зрители в режиме реального времени выберут сегодня победителя сезона.



Финалисты шоу «Голос» со своими наставниками

Команду Ильдара Абдразакова представит Эльмира Караханова (Новокузнецк).

«Я думала, что финалистам дают возможность исполнить все приготовленные ими песни. Но тут узнала, что кому придется выбыть первым, тот не сможет спеть свою вторую. Это добавляет азарта. Потому что очень хочу спеть всё. Волноваться буду лишь в момент объявления результатов голосования, а во время самого выступления полностью отдаюсь музыке. Дуэт с мэтром – огромная радость и ответственность. Но радость все же перебивает все остальное. Это будет русская народная песня, почти а капелла. Что соответствует названию нашего проекта – там будет только голос», - говорит Эльмира.

«В финале ее задача будет сделать так, чтобы каждый зритель просто зарыдал», комментирует Ильдар.

Команду Владимира Преснякова представит Алексей Смирнов (Донецк).

«Я приготовил нечто разрывное, я бы так сказал. А совместная песня с наставником – это, пожалуй, посерьезнее, чем даже сам факт прямого эфира. Одно дело подставить самого себя и уйти восвояси, а другое дело – подставить еще и наставника. В общем ждем от финала чего угодно, потому что вся моя жизнь похожа на беготню кубарем с горы», - рассказывает Алексей.

«Он показал на проекте безумно большой рост. Даже в улыбке, у него улыбка даже другая стала. В финале перед Лешей стоит задача влюбить в себя аудиторию», - комментирует Владимир.

Команду Anna Asti представит Арсен Степанян (Ереван).

«Еще выше накал и еще больше ожиданий от тебя. Как говорится, последний бой он трудный самый. Ответственности море, но и счастья столько же! Петь в дуэте с Анной – немногим дано. Мне, наверно, будут завидовать. Очень красивая у нас песня, я рад, что наставница именно ее предложила. Это молитва. Мы с ней будем молиться», - поведал Арсен.

«Мне нравится, что Арсен мне доверяет и что мы нашли с ним общий язык. Моя чуйка меня не подвела», - считает Анна.

Команду Пелагеи представляет Александр Гузко (Ставрополь).

«Много труда, подготовки, задач и со всем надо справляться быстро. Чтобы доказать, что действительно достоин быть здесь, что не зря меня выбрали – и люди, которые голосовали, и наставница. Финал – очень трудный этап. Надо готовить три песни сразу. До этого мы работали в режиме: одна песня за неделю. Это еще было терпимо. В финале ждите сюрпризов. Я буду не только петь, но и играть на инструменте, на котором уж лет 20 как не играл», - анонсирует Александр.

«Очень рада, что мне удалось расслышать эту прекрасную душу. В финале я жду от него свободы. Все экзамены сданы, осталось только получать удовольствие», - предвкушает Пелагея.