Начался кастинг нового сезона шоу «Голос»

Как сообщили агентству Intermedia в пресс-службе телеканала, из тысяч претендентов, приславших свои анкеты на сайт Первого, приемная комиссия отобрала 600 самых ярких и перспективных, на ее взгляд, исполнителей. По итогам кастинга 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе – «слепых прослушиваниях».

Одновременно в Останкино проходят кастинги второго сезона проекта «Голос 60+» для исполнителей старшего поколения. На кастинг приглашено 250 человек, до стадии «слепых прослушиваний» будут допущены 50 из них. Самой возрастной участнице кастинга 91 год.

Кроме того, Первый канал проводит обновление системы голосования в «Голосе», чтобы не допустить повторения скандала с накруткой голосов, из-за которой телеканалу пришлось аннулировать победу дочери Алсу в прошлом сезоне шоу «Голос. Дети». По словам представителей канала, усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу.