Эрнста, Аксюту, Алсу и мужа вызвали в полицию из-за шоу «Голос.Дети»

Правоохранителей заинтересовало, откуда взялись дополнительные восемь миллионов и как они прописаны в регламенте.

«Они (ОБЭП — прим. ред.) направили запрос на Первый канал, чтобы предоставили информацию относительно того, какой был порядок проведения конкурса, какой регламент, какой бюджет. Вопрос такой: как до начала конкурса бюджет на призовой фонд был один миллион рублей, а в конце стал девять миллионов. Вопрос в том, откуда восемь миллионов. <…> Кто имел материальную выгоду», — рассказал адвокат Искандер Фахретдинов, представляющий интересы Ильгиза Валиева, который подал заявление в полицию.



Константин Эрнст

По словам адвоката каналу «360» , повестки для дачи объяснений ОБЭП направили певице Алсу, Яну Абрамову, Константину Эрнсту и Юрию Аксюте, об этом он узнал от правоохранителей. Полиции предстоит установить, почему был изменен регламент и имела ли к этому отношение семья Абрамовых.

Фахретдинов добавил, что обычно заявление рассматривается 10 дней. Но с учетом того, что Первый канал должен предоставить необходимые документы и объяснения в течение 30 дней, срок проверки по заявлению будет, скорее всего, продлен.

Следователи и полиция отказались от комментариев на время проверки.

«Комментарий по этой теме предоставить не сможем на основании того, что ведется проверка», — сказали в пресс-службе столичного управления МВД.