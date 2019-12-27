Первому каналу шоу «Голос» обходится все дороже из-за правообладателей

Ответчик обжаловал в кассации решение арбитражного суда Москвы от 29 марта и постановление апелляции от 15 июля, сообщает Rapsinews.ru.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, он не отрицает факт сообщения в эфир телепрограммы с включенной в нее записью исполнения песни, частью которой является спорное произведение. Однако он считает, что такое действие является правомерным, поскольку права на использование произведения были получены у РАО и уплачено за это вознаграждение.

Заявитель, который является правообладателем этой песни, также просил обязать ответчика прекратить любые действия, связанные с бездоговорным использованием музыкального произведения «Мамины глаза» в составе телепередачи «Голос 6. Первый четвертьфинал» выпуск от 8 декабря 2017 года. Тогда эта композиция была исполнена Брендоном Стоуном.

Музыку к песне «Мамины глаза», впервые исполненной Тамарой Гвердцители, написал композитор Евгений Кобылянский (продюсер нескольких альбомов певицы). Автор слов — Симон Осиашвили.

Ранее суды удовлетворили ряд исков компаний о нарушении «Первым каналом» их прав на песни в шоу «Голос».

В частности, арбитражный суд Москвы 17 октября 2016 года удовлетворил заявление ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг» о взыскании с телеканала 100 тысяч рублей за размещение на youtube.com фрагмента шоу «Голос» с музыкой Раймонда Паулса.

Кроме того, арбитраж Москвы 8 сентября 2017 года по иску ООО «Музыкальное право» (владелец авторских прав на произведения Виктора Цоя) взыскал с «Первого канала» 300 тысяч рублей компенсации за использование песни рок-музыканта в шоу «Голос». В заявлении говорится, что в октябре 2015 года в эфире телеканала было показано телешоу «Голос. 4 Сезон», в составе которого было использовано музыкальное произведение Цоя «Кукушка». По мнению заявителя, ответчик был обязан заключить лицензионный договор с истцом, как с обладателем исключительных прав на произведения Цоя.