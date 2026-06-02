«Золотой состав» группы «Блестящие» споет на Первом канале

Прошло уже много лет, но мы по-прежнему переслушиваем песни артистов, заявивших о себе на стыке двух тысячелетий. Именно им посвящены выпуски проекта «До Ре 2000-е», и вот в студии одна из самых популярных женских поп-групп в нашей стране - «Блестящие».



Первую солистку «Блестящих» продюсер коллектива Андрей Шлыков нашел на концерте Владимира Преснякова, она стояла у сцены и пела все песни Преснякова наизусть. Это была Оля Орлова. Полину Иодис продюсеры Шлыков и Грозный (автор всех хитов группы) случайно встретили в гардеробе клуба. Сначала Полина работала секретаршей, но буквально через несколько месяцев вышел первый клип «Блестящих» «Там, только там» с ее участием.



Как проходили кастинги солисток «Блестящих», когда они уже стали популярным girls-band? В доме культуры имени Павлика Морозова отсмотрели 5 тысяч девочек, которые хотели стать участницами группы. Очередь тянулась со второго этажа на первый, огибала весь ДК, и хвост ее уходил в парк. Не взяли никого.



А спустя несколько дней в группу взяли новенькую - Ксению Новикову, у которой в этом ДК была репетиционная база. Она позвонила музыкальному продюсеру коллектива Андрею Грозному, который знал ее в детстве, и сказала: «Я подросла. Не хочу больше читать рэп и ходить в широких штанах. Хочу быть девочкой, танцевать и носить платья с пайетками!»



На какую из западных женских поп-групп ориентировались продюсеры «Блестящих»? Как придумывали солисткам образы, яркий грим и экстравагантные наряды? Что было прописано в контрактах и запрещали ли артисткам выходить замуж?

Как сохранить дружеские отношения в женском коллективе? Почему все солистки «Блестящих» считали Жанну Фриске образцом женственности и называли «мамочкой группы»? Как Жанна обеспечивала весь коллектив «Блестящих» концертными костюмами?

Куда солистки ездили на шопинг? Почему в райдере «Блестящих» всегда были бутерброды? Как попала в группу фигуристка и телеведущая Анна Семенович, и почему она воспринимает хейт в соцсетях как комплимент в свой адрес?



Максимальное количество «блестящих» артисток - в этом выпуске. А также на сцену «ДоРе» выйдут Валерия Астапова, Юлианна Караулова, Александра Воробьева, «Сопрано», Ольга Серябкина, Сосо Павлиашвили – с самыми яркими хитами группы «Блестящие».



Лучшую песню выберут зрители в финале выпуска. Во время эфира шоу зрители могут оценивать выступления участников точно так же, как это делают члены жюри.