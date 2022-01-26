Warner Music запретил Первому каналу три песни на стихи Резника

Кроме того, суд за незаконное, в отсутствие договора с правообладателем, использование двух первых песен в передаче "Голос. Дети" взыскал с ответчика миллион рублей, а за бездоговорное использование третьего произведения в передаче "Сегодня вечером" - 500 тысяч.

Денежные требования истца суд первой инстанции удовлетворил наполовину – компания "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" просила взыскать 2 миллиона и 1 миллион рублей соответственно.

"Дочка" Warner Music, которая по договору с Резником владеет правами на песни в части текста, уже судилась с Первым каналом из-за них.

В 2018 году суды двух инстанций взыскали с телеканала 500 миллионов рублей за незаконное использование песен "Маэстро" и "Старый друг" в том же шоу "Голос. Дети" и 300 тысяч рублей – за исполнение Любовью Успенской "Кабриолета" в программе "Сегодня вечером".

В тех исках "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг", однако, не заявляла требования о запрете дальнейшего использования произведений.

Первый канал тогда сослался в суде на свой договор с Российским авторским обществом (РАО), позволяющий ему использование спорных музыкальных произведений. Однако суды, опираясь на выводы экспертов, установили, что предусмотренные договором с РАО виды использования не включают такое использование произведений, как включение их в состав сложного произведения, каковым является телепередача.



Илья Резник

Поэт Илья Резник не знает о запретах на использование его песен "Маэстро", "Старый друг" и "Кабриолет" в эфире Первого канала и не имеет отношения к судебным искам, сообщила РИА Новости его жена Ирина Романова.

"Нет, он не в курсе, мы не в курсе, потому что у нас весь каталог отдан под юрисдикцию Warner Music, мы вообще не знаем, что происходит. Они занимаются каталогом. Мы теперь ни с кем не ссоримся, ни с кем не ругаемся, ничего не понимаем, что там происходит: кто подает в суд, что, кто, кому запрещает. Мы себя изолировали от этого", - сказала собеседница агентства.

По словам Романовой, они сейчас живут в Крыму, занимаются обучением детей из трех театров, раз в месяц ездят в Москву. Также Резник работает над новым сборником духовной поэзии.