Первый канал объявил начало кастинга на шоу «Фабрика звезд. Битва поколений»

Новое название шоу - «Фабрика звезд. Битва поколений», бессменная ведущая – Яна Чурикова. Первый канал также официально объявляет старт кастинга среди тех, кто мечтает и чувствует в себе силы стать звездой (анкета – на сайте 1tv.ru).



Игорь Матвиенко

Яна Чурикова: «Ну что, мы ждали этого 25 лет! За это время изменилось почти всё, кроме того, что снова и снова молодые талантливые ребята хотят заявить о себе. Конечно, просто возвращать легендарную «Фабрику звёзд» в старом формате уже не совсем то, что нужно в наше время. А вот на битву старой и новой школ создания звёзд посмотреть ой как хочется! Игорь Матвиенко и Баста зарекомендовали себя как успешные продюсеры своего времени, оба в строю, настало время выяснить, кто круче, с помощью «Фабрики»!»

«Фабрика звезд» - легендарное российское музыкальное реалити, которое Первый канал запустил в 2002 году и которое на глазах у всей страны превращало рядовых подростков в настоящих звезд. Впервые стало возможным попасть на большую сцену без связей и денег. Шоу во многом задало новые стандарты современного развлекательного телевидения («Фабрика» стала первой программой Первого, вышедшей в эфир в стереозвуке). Оно снискало бешеную популярность у молодежи и отправило на российский музыкальный Олимп немало новых поп-идолов. Желающих принять участие в «Фабрике звезд» были тысячи и очередь на кастинг занимали с ночи. «Звездный дом» на Дмитровке, где жили и репетировали участники шоу под неусыпным надзором трех десятков телекамер, стал местом паломничества для молодых москвичей.