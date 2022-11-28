В жюри «Голос. Дети» появится МакSим

Кресла наставников команд займут – Баста (у него за плечами семь сезонов «Голоса»), Егор Крид (два сезона) и дебютирующая в шоу певица МакSим. Взявшего творческую паузу постоянного ведущего проекта Дмитрия Нагиева в новом сезоне «Голос. Дети» заменит Яна Чурикова, а ее соведущей станет Агата Муцениеце.



МакSим

«Снова занимаюсь любимым делом: помогаю юным раскрыть свои таланты. У нас с участниками много общего – они первый раз выходят на эту большую сцену, а я первый раз веду «Голос». Так что пройдём через все испытания вместе!», - говорит Яна Чурикова.

«Я редко участвую в телепередачах, но мне нравится заниматься с детьми – как в своей школе искусств, так и дома, где у меня две дочки как раз того возраста, что и участники «Голоса». Это очень искренний проект, к тому же я окажусь в отличной компании опытных наставников», - признается МакSим.

За победу будут бороться более сотни юных вокалистов, успешно преодолевших все стадии предварительного отбора, включая очные кастинги, из разных городов России, а также стран ближнего зарубежья.