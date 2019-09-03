Исполнение песни Лолиты в «Голосе» обошлось каналу в 50 т.р.

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично - истец просил взыскать с телеканала 3 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».



Лолита

Как сообщил в суде представитель звукозаписывающей и издательской компании CD Land, ответчиком в 2017 году была показана, а затем размещена на официальном сайте телепередача "Голос", в составе которой использовано музыкальное произведение "На "Титанике", права на которое по договору с Милявской принадлежат истцу.

"Ответчик допустил бездоговорное использование произведения,… в связи с чем мы полагаем, что наши права были нарушены", - сказал представитель истца.

По его словам, размер запрошенной компенсации объясняется тем, что "ответчик является одним из лидирующих телеканалов,… крупнейшим по доходам телеканалом в Российской Федерации".

Ответчик иск не признал. Он сообщил, что за передачу в эфир спорного произведения Первый канал выплатил авторское вознаграждение по договору с Российским авторским обществом. Другие способы использования песни телеканалом, указанные в иске, в частности, ее переработка, по словам ответчика, истцом не доказаны.