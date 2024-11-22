Лолита дала рок-н-ролла в «Ешь, люби и молись»

Автор музыки и текста композиции - Николай Степанов. «Ешь, молись, люби» — художественный фильм Райана Мёрфи 2010 года, экранизация одноимённого автобиографического произведения Элизабет Гилберт, с Джулией Робертс в главной роли.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Одновременно вышел клип режиссёра и оператора Дарьи Гущиной, снимавшей и прошлую работу певицы «Offset». Ролик «Ешь, люби и молись» переносит зрителя в олдскульный гараж, репетирует олдскульная рок-группа. Однако гламурная Лолита в Dolce&Gabbana с дерзким корсетом и экстравагантными шпильками сумела удивить даже их...



Лолита