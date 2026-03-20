Лолита надела «Красную Шапочку»

Режиссёром клипа стал Даниил Величко, для которого проект оказался «не про работу, а про удовольствие».

Поэтому мы решили пойти в сторону живого кинематографа. Основой визуальной идеи стали детские книги с объемными разворотами — pop-up-книги, в которых сцена буквально оживает, когда открываешь страницу. Мне было интересно посмотреть на знакомую сказочную историю как на детскую сказку, увиденную глазами взрослого. По своему визуальному языку клип отсылает к классическому кинематографу — немного к итальянской школе и к ранней истории голливудских спецэффектов, когда сцены создавались с помощью оптических наложений и трюков, а не цифровых технологий.

Мне было важно не гнаться за сложными спецэффектами. Иногда один взгляд артиста сильнее любого спецэффекта. В этом клипе главное — состояние, которое передается через артиста и живую энергию в кадре. Когда на площадке появляется Лолита, становится очевидно, что её драматическую силу невозможно заменить никакими технологиями.

Для меня этот проект был особенно интересен ещё и потому, что я решил пройти весь путь самостоятельно — от идеи до съемки и монтажа. И я очень благодарен Лолите за доверие и за то, что она дала мне полную творческую свободу».