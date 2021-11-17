Лолита и Коста Лакоста выпустили клип на дуэт «По-другому»

Лолита и Коста Лакоста нажимают кнопку «Антиклимакс» Певица Лолита Милявская выпустила коллаборацию с Коста Лакоста «Антиклимакс» (слушать песню). «История трека простая. Познакомились на ДР у Насти Ивлеевой, выпили, поговорили часа три. А утром позвонил Коста и спросил: «Петь будешь?». Буду. Особенно про то, чего многие боятся», - рассказала Лолита.







«Королевы взрослых вечеринок зашли в чат», - иронично прокомментировал Коста Лакоста.



Лолита и Коста Лакоста



Премьера песни состоялась на онлайн-фестивале «Жара» в «Крокусе» неделю назад.



«Изначально хейтерская тема, которая и без Лолиты вполне себе существовала у Лакосты. Но...

Лолита посоветовала целовать ее туда, где «Щекотно» Певица Лолита представила новую песню и клип «Щекотно» (слушать песню). Певица поет о несмелой любви, когда боится признаться в чем-то, но призывает партнера целовать ее туда, «где щекотно». Почти весь трек Лолита поет вкрадчивым субтоном, но иногда дает волю голосу и в песне появляются вокализы.







«Сейчас ретроградный Меркурий и астрологи утверждают, что лучше пересидеть этот период без эмоций. Но я решила, что лучше не сидеть, а создавать эмоции», - говорит Лолита Милявская.



Лолита



Автор музыки и текста: Андрей Осадчук.



В этот же день вышел клип...

Лолита и Петкун сыграют в театре «Модерн» Лолита Милявская и Вячеслав Петкун получили роли в новом сезоне театра «Модерн» под руководством Юрия Грымова. Лолита Милявская исполнит роль Агафьи Тихоновны в новом спектакле Юрия Грымова «Женитьба». В нем режиссер задумал соединить «Женитьбу» Николая Гоголя, «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского и «Свадьбу» Антона Чехова.



Лолита Милявская



Лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун будет играть в роли Бэхи в премьерном спектакле «Кладбище понтов» (автор - Екатерина Нарши) про старые автомашины.





Лолита пересобрала себя в клипе «Кислород» Певица Лолита Милявская выпустила клип на песню «Кислород» (смотреть клип). Клип в эстетике киберпанка, созданный киевской группой Luck out club (Сергей Гуман и Ярослав Губский), начинается с показа ящиков, символизирующих разные периоды жизни Лолиты - от кабаре-дуэта «Академия» до последних альбомов. Лолита предстает в образе киборга, которого из запчастей роботом-манипулятором пересобирают заново, - чтобы стать более худой и красивой.







«Вот и всё, что хотела сказать. Посмотрите и напишите, пожалуйста, понравилось или не поняли», - беспокоится певица.



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