Лолита и Коста Лакоста выпустили клип на дуэт «По-другому»

Режиссер Макс Шишкин снял черно-белый клип о мрачном взгляде на жизнь, где артисты обмениваются своими голосами, и смотрят на отношения как битву.
«Долгожданный релиз. Клевая песня, очень клевый клип, снятый Максом Шишкиным. Мы его очень долго ждали. Выкладываю пост - его блокирует Инста. Выкладываю второй пост - его блокирует Инста во всем мире. Я являюсь правообладателем! Что там у Инсты - понятия не имею. Я злая!», - прокомментировала проблемы с выходом Лолита.
Впрочем, все ее посты Инстаграм оперативно разблокировал.
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