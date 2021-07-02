Лолита и Коста Лакоста нажимают кнопку «Антиклимакс»

«История трека простая. Познакомились на ДР у Насти Ивлеевой, выпили, поговорили часа три. А утром позвонил Коста и спросил: «Петь будешь?». Буду. Особенно про то, чего многие боятся», - рассказала Лолита.
«Королевы взрослых вечеринок зашли в чат», - иронично прокомментировал Коста Лакоста.
Премьера песни состоялась на онлайн-фестивале «Жара» в «Крокусе» неделю назад.
«Изначально хейтерская тема, которая и без Лолиты вполне себе существовала у Лакосты. Но с Лолитой этот дип-бас и песня про "старушек" заиграла новыми красками. Лолита очевидно подтрунивает над собой и забрала все вокальные партии, а Лакосте приходится типа рэп читать, что у него так себе получается. Ну сделали и сделали», - комментирует музыкальный критик Гуру Кен.
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