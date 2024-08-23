Люся Чеботина со слезами на глазах спела «Пошлю его на»

Концертная премьера кавера состоится 26 августа в рамках фестиваля «Новая волна» на творческом вечере «Девичник у Лолиты».

По словам Люси, это одна из самых ее любимых песен, настроение которой очень точно и четко отражает ее внутренний мир сейчас и органично продолжает тему сильной и независимой девушки, заявленную в последнем треке «За бывшего».

«Когда я записывала вокал в студии, на строчке «еще один мучительный день пройдёт» - у меня полились слезы, и мы были вынуждены приостановить запись. В этот момент я поняла, что всё детство, когда я напевала эту песню, я совершенно не понимала её смысл, но сейчас каждое слово проходит сквозь меня и отзывается во мне. У меня не было никаких других мыслей, как позвонить Лолите, и попросить разрешения о выпуске этой песни, и когда она дала свое согласие на релиз, меня всю переполняло от счастья, ведь каждая строчка в песне точно про меня», - рассказывает Люся Чеботина.

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Люся Чеботина

Первая исполнительница песни Лолита Милявская уже поблагодарила Чеботину:

«Люсечка! Спасибо, что я тебе пригодилась. Пой, и пусть это будет ещё одна Жизнь у одной из главных моих песен».