Люся Чеботина рассказала про новинку «По барабану» на Like Party «Корпоратив»

Новый год приближается, и радиостанция Like FM вновь устроила корпоратив абсолютно для всех. 9 декабря в популярном столичном клубе на Like Party «Корпоратив 2025» встретились модные звезды и те, кто знает толк в хитовой музыке и вечеринках.



Мари Краймбрери появилась в шубе цвета будущего года

«Сегодня наш лучший вечер!» – обратилась к зрителям Мари Краймбрери, которая появилась в пушистой шубке цвета будущего года – «облачный танцор» – и открыла праздник. «Модный поп» раздала группа Artik & Asti, про «Малиновый свет» и «Дым» cпел Лёша Свик, «Welcome To Moscow», «Каблук» и «За Бывшего» исполнила Люся Чеботина. Сергей Приказчиков Pizza добавил жару суперхитами «Улыбка», «Романс» и «Оружие», а под «Танцпол везде» Анны Немченко энергетика в зале просто взлетела на максимум.



Сергей Приказчиков Pizza добавил жару своими хитами

«Мои люди теперь и на Like FM. Очень круто! Цените каждое мгновение жизни», – напутствовала со сцены Ольга Бузова.



Ольгу Бузову встречали с восторгом

Она вышла в красно-черном наряде, высоких ботфортах и спела «Мало половин», «Не надо», «Водица». Публика встретила Бузову с восторгом, громко подпевала и скандировала: «Оля, Оля, Оля!»

Горячий прием ждал и других артистов. Gayazov$ Brother$, Фейгин, Никита Киоссе, НайдИ, Lx24, Daasha, Юля Гаврилина, Lyriq, Sabi, Nansi & Sidorov пели хиты и поздравляли публику с наступающим Новым годом.



Анна Немченко объявила танцпол везде!

За кулисами звезды вспоминали самые удивительные праздники в своей жизни. Так, однажды на свадьбе хит Gayazov$ Brother$ настолько воодушевил невесту, что она станцевала нижний брейк – на каблуках, в фате и пышном платье.

«Это было удивительно. Очень красивая невеста в один момент вдруг начала танцевать брейк нижний в полном облачении», – рассказали братья Гаязовы.

Вдохновлять людей и дарить им хорошее настроение – призвание артистов, а самих исполнителей вдохновляет любовь, отметила за кулисами шоу Люся Чеботина. Но самое главное все же – оставаться самодостаточным человеком. Об этом ее новый сингл «По Барабану», который стартует 12 декабря.



Люсю Чеботину вдохновляет любовь

«Мой новый трек про девчонок, которые еще не встретили свою вторую половинку, продолжают править балом, являются самодостаточными, успешными, красивыми и молодыми», – поделилась Люся Чеботина.