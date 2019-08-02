Ольга Бузова стала «Ласковым маем»

Песня посвящена легкомысленным молодым людям, которые, находясь в отношениях, ставят лайки направо и налево, не заботясь о чувствах своей возлюбленной.
Мои хорошие, согласитесь, что каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда твоя вторая половинка лайкает всяких там... И вроде бы это всего лишь лайк, но в современном мире это уже не просто сердечко в социальной сети, это флирт и знак внимания другому человеку... И если ваша вторая половинка не понимает этого, то смело «отлайкивайте им мозги по полной». Хватит терпеть «лайкеров»!
Возврат к звуку 90-х стал сейчас модным трендом, треки в такой стилистике выпустили Дима Билан, Тима Белорусских и многие рэперы.
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