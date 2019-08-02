Ольга Бузова стала «Ласковым маем»

Да вот взять хотя бы завершившийся только что концерт церемонии закрытия фестиваля. Ирина Билык (Украина), Тамара Гвердцители (Россия), София Ротару (Украина), Ольга Бузова (Россия), Alekseev (Украина), Александр Маршал (Россия) и т.д и т. п. Более того, на «Славянском Базаре» есть конкурс молодых вокалистов, и обладатели третьей премии Иван Дятлов (Россия) и Дмитрий Бабак (Украина) стояли рядом на одной сцене.