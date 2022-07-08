Ольга Бузова и Михаил Галустян воспели всех «Михаилов»

Ольга Бузова и Михаил Галустян вместе ведут реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. По словам Галустяна, именно ему принадлежит идея создания этого трека.
«У всех Миш будет песня про них. Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Олю, она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте»? - рассказал Михаил Галустян.
Под октавный бас и характерные электронный бит Ольга Бузова сообщает с придыханием, что «решила дать шанс этому парню». «Мой Миша, ты меня вдохновил, Михаил!» до такой степени, что «никому не дала бы, но... это был Миша».
«Жизнь всех Михаилов больше не будет прежней!», - считает Ольга Бузова.
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