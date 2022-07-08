Ольга Бузова и Михаил Галустян воспели всех «Михаилов»

Ольга Бузова под медлительный хип-хоп начитывает речитатив с цитатами из Аллы Пугачевой «Сильная женщина» и в припеве повторяет фразу «И пусть сейчас так много в мире зла вокруг, Я верю только одному – быть добру!».



Ольга Бузова



Ее можно послушать здесь только на сайте ВК.



Сама Ольга Бузова подчеркнула:



«Для всех остальных площадок премьера состоится 14 апреля. У меня сейчас миллион вопросов, запросов. Буду ждать и обрабатывать вместе с вами. Она была спонтанной. Я пришла домой,